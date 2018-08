BOLJE OD RIJALITIJA! REKONSTRUKCIJA TRGA REPUBLIKE UŽIVO: Postavljene kamere, pa ko želi može da prati šta se radi! Strahinjića bana zatvorena do 20. oktobra

BEOGRAD - JKP „Beograd-put” vrši redovno održavanje kolovoza u Ulici Strahinjića bana zbog čega će ova ulica biti zatvorena za saobraćaj do 20. oktobra, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.



Ulica Strahinjića bana, od Francuske do Skadarske ulice, biće zatvorena za saobraćaj, kao i Skadarska ulica, od Strahinjića bana do Džordža Vašingtona.

Radovi na rekonstrukciji centralnog gradskog trga - Trga Republike, počeli su danas, a njihova vrednost je 922 miliona dinara. Radovi će trajati 420 dana, a izvodiće se u dve faze, prva do 1. marta naredne godine, kada će se uređivati sam trg, i druga, nakon toga.

U prvoj fazi, do 1. marta saobraćaj će se odvijati nesmetano, ali će u drugoj biti privremeno zaustavljan, kako budu tekli radovi. Trg Republike će biti formiran kao pravi gradski trg, biće postavljene granitne ploče, uklonjene žardinjere koje smetaju, kao i oko 150 fizičkih prepreka na samom trgu.

foto: Printscreen

Radovi neće obuhvatiti samo trg, već i Makedonsku ulicu do Doma omladine, Kolarčevu skoro do početka Terazija, Francusku ulicu ispod Narodnog pozorišta, kao i Vasinu do zgrade Narodnog muzeja. Biće formirano nekoliko novih drvoreda, duž Kolarčeve, Makedonske, kao i prema "Staklencu", što će, biti uvod u izgradnju zgrade Opere i Baleta, koji će se naći na mestu sadašnjeg tržnog centra.

Rok za plato na Slaviji 31. avgust, nema produženja Rok za završetak radova na platou na Slaviji je 31. avgust i on neće biti ponovo produžen, a ukoliko ih izvođač ne bude zavšio do tada, biće mu naplaćena bankarska garancija. Plato je trebalo da bude završen do 8. avgusta, što se nije desilo, pa je nadzor dao novi rok - do 31. avgusta, koji više neće biti produžavan.

Na trgu će drugačijim kamenom biti obeležena dva mesta - prostor gde se nalazila čuvena Stambol kapija, kao i mesto gde su sahranjeni Crvenoarmejci, koji su oslobađali Beograd, a čiji su posmrtni ostaci prebačeni na Groblje oslobodilaca Beograda. Radiće se 24 sata, a građani će moći da vide kako teku radovi u svakom momentu na sajtu Direkcije za građevinsko zemljište, jer su na gradilištu postavljene kamere.

(Kurir.rs/Tanjug/Beoinfo/Foto: Tanjug/Zoran Žestić)

Kurir

Autor: Kurir