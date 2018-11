PROBALI SMO NAJLEPŠI SLADOLED IKADA: Usred zime nam još više prija! (FOTO)

Ne možeš da kupiš sreću, ali možeš da kupiš Seven Heaven sladoled od čokolade i uživaš u sedmom nebu. 🍦🍫🌈🌞💘 #sevenheavenicecream #icecreamdivine #icecream #happiness #KnezMihailova #enjoy #summer #delicious #chocolate #Belgrade #sladoled #provereno @ivanatanurdzic

A post shared by Seven Heaven (@sevenheavenicecream) on Aug 15, 2018 at 4:49am PDT