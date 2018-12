BEOGRADSKA ZIMA: Za dva meseca preko 200 različitih manifestacija

od decembra do 31. januara

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić i direktor CEBEF-a Damir Handanović najavili su program dočeka Nove godine u okviru manifestacije Beogradska zima, koja ove godine traje dva meseca.

- Naša beogradska zima počinje 1. decembra i trajaće do 31. januara. Ta zima traje dva meseca i obuhvata preko 200 različitih manifestacija na više mesta u gradu, od Trga bajki koji se nalazi ispred GO Zvezdara, do Trga otvorenog srca koji se nalazi na potezu od Trga Republike ka Obilićevom vencu, zbog rekonstrukcije Trga Republike - naveo je Vesić u emisiji "Svitanje" Televizije Pink.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kako dodaje, na Trgu Nikole Pašića nalaziće se puno programa i grad Beograd se trudi da za dva meseca obezbedi mnogo programa koji su, kao prvo, namenjeni deci.

- Programi su besplatni i na taj način se trudimo da pomognemo građanima da dočekaju Novu godinu sa sa svojim porodicama na najbolji mogući način i da osete prazničnu atmosferu. Takođe, da ljudi ta dva meseca uživaju u svom gradu, a da uživaju i turisti koji dolaze u Beograd - izjavio je Vesić i dodao da će za dve godine građani imati ski stazu na Avali.

Vesić je rekao da u komunalnom sistemu grada radi preko 30 hiljada ljudi i da će za Novu godinu dežurati nekoliko hiljada zaposlenih.

- Za Novu godinu će sigurno dežurati nekoliko hiljada. To su ljudi koji rade i subotom i nedeljom i praznicina, kako bi grad funkcionisao. Kada završimo doček 31. decembbra, prvog januara prelazimo na ulicu Otvorenog srca koja je sada proširena na desetak ulica u gradu - kazao je Vesić.

On je najavio da se 3. januara ispred Hrama Svetog Save otvara Božićno selo koje se radi u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

foto: Printscreen Kurir Tv

- Tu će biti puno dečjih predstava, muzičkih događaja. Prave se posebni program kada su značajni verski praznici u januaru. Mislim da se prošle godine pokazalo da je to pun pogodak - rekao je Vesić.

Direktor CEBEF-a Damir Handanović rekao je da se 15. decembra otvara klizalište na Trgu Nikole Pašića.

- Novine su sankalište, gejming zona, izdvojeno klizalište za najmlađe, za one koji znaju da klizaju, duž cele fontane imamo klizalište, to je kao staza. Trudili smo se da od 15. decembra do 28. januara imamo dosta sadržaja i za decu i za odrasle - rekao je Handanović.

On je naglasio da na otvaranju klizališta gostuju Neverne bebe, za najmlađe dolazi Baka Prase, nastupa i Lena Kovačević.

- Što se tiče samog dočeka ispred Doma Narodne skupštine, 30. decembra nastupa SARS, 31. decembra peva Saša Kovačević, a sve izvođače možete videti na sajtu beogradskazima.rs. Novina je da prvi put imamo koncert klasične muzike - najavio je Handanović.

foto: Radovan Marković

Kako dodaje, očekuje se dosta turista, jer Beograd je metropola i to treba da ostane.

Handanović je komentarišući spot za Beogradsku zimu, u kom su učestvovali mnogi naši poznati sportisti, rekao je da su sve to vrhunski sportisti koji vole Beograd.

On je izjavio da će na platou Trga Slavija 30. i 31. decembra i 01. januara u večernjim terminima, a pod nazivom Open Air cinema biti filmske projekcije na otvorenom.

- Potrudili smo se, vredno i marljivo radimo i očekujemo vas - kazao je Handanović.

(Kurir.rs/Pinkr.rs)

Kurir

Autor: Kurir