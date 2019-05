KO GOD DA JE UBICA NEK PAMTI OSMEH NJEGOVOG LICA: Održan memorijalni turnir u znak sećanja na Luku Jovanovića (KURIR TV)

Memorijalni turnir u košarci u znak sećanja na Luku Jovanovića (21), koga je "kantrimenom" na Brankovom mostu u Beogradu pre pet godina usmrtio Marko Milićev (38), za vikend je održan na Novom Beogradu.



Bojan Jovanović, otac Luke Jovanovića, prisustvovao je turniru sa svojom suprugom Sanjom, kao i Lukinim polubratom i sestrom i rođenim bratom Matejom. Sanja je istakla da joj je drago da turnir opstaje, kao i sećanje na Luku. Takođe, ona je prokomentarisala i to što je Marko Milićev, koji je odslužio četiri i po godine zatvora zbog izazivanja nesreće u kojoj je Luka stradao, nastavio normalan život, o čemu svedoči i ekskluzivna fotografija koju je Kurir juče objavio.



Tri godine turnira

Nećemo zaboraviti Luku

Kum pokojnog Luke ističe da mu je drago što turnir već treću godinu zaredom živi i što svake godine ima sve veći broj ekipa na terenu.

- Poenta je da se kroz takmičenje i dečju igru ne zaboravi Lukin osmeh, koji je bio zarazan - kaže Nikolić. Na njegovoj crnoj majici u levom uglu izvezeni su zumbuli, a na terenu je bilo nacrtano nekoliko pandi.

- Zumbuli su prisutni jer je Lukin nadimak bio Zumbul, dok je panda bila njegova omiljena životinja - objasnio je Nikolić.



- Po izlasku iz zatvora Milićev nas nije potražio, iako je u pismu iz zatvora nagovestio da će to učiniti. Verujem da je to bila samo njegova priča, kako bi ranije izašao iz zatvora. Sad to više nema smisla - rekla je Sanja.

Uroš Nikolić, jedan od organizatora memorijalnog turnira u košarci i Lukin kum, nije želeo da komentariše Milićeva, ali je rekao da ne bi imao ništa protiv da Milićev dođe na turnir u Lukinu čast.

foto: Kurir



- Ako poželi da dođe, može. Govorim u svoje ime. Pozdravio bih se s njim, čak bih ga i ugostio - rekao je Nikolić i dodao:

foto: Kurir



- Cilj je da Luka ostane da živi u našim sećanjima. Kobne večeri smo bili zajedno, proslavljali smo pobedu na turniru u fudbalu. Ne želim da ulazim u priču osude i kazne, stvar je u tome da nema našeg prijatelja, kuma, brata i sina i da ga ništa neće vratiti. Natpisom na platnu koje je bilo prisutno na turniru govori sve što mislimo na temu Lukinog ubice - kaže Uroš dok pokazuje na platno na kome piše: " Ko god da je ubica nek pamti osmeh njegovog lica".

Na kraju turnira minutom ćutanja organizovana je bakljada. Organizatori objašnjavaju da je zapaljena 21 baklja koja simbolizuje Lukine godine.

(Kurir.rs/J.Rafailović/foto: J.Rafailović, privatna arhiva)

Kurir