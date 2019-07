PUPINOV MOST U MRAKU VEĆ DVE GODINE: Na ovom mestu stalno se gine! OSVETLITE MOST!

Stravičan udes motocikla i automobila u petak uveče, u kome je poginuo Daniel V. (29) a dve osobe su teško povređene, koji se dogodio na obilaznici Pupinov most - Ovča, poslednji je u nizu saobraćajnih nesreća na tom mostu i oko njega.

Do ove nesreće došlo je kada je Daniel prednjim točkom motora zakačio ivičnjak neosvetljenog puta, izgubio kontrolu, udario u banderu, a preko njegovog tela prešao je automobil...

Zbog lopova koji redovno pljačkaju trafostanice koje snabdevaju strujom rasvetu i saobraćajnu signalizaciju, deo obilaznice od Pupinovog mosta ka Pančevačkom i Zrenjaninskom putu je godinama u mraku, a nedostaje i zaštitna ograda između traka. U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda rečeno je da su radovi na rekonstrukciji trafostanica već počeli, kao i da će Pupinov most osvetljenje dobiti na jesen. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ovaj gorući problem mora rešiti što pre kako bi se sačuvali životi!

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže za Kurir da bezbednost ne trpi odlaganja.

- Taj put periodično nema osvetljenje već dve godine. Šta su čekali do sada? To je sjajna saobraćajnica u koju je mnogo investirano, ali šta nam to znači ako je ne održavamo kako treba? Užasno je što neko krade, ali ne treba građani i bezbednost saobraćaja da trpe posledice toga. Takođe, pitanje je šta i kada se poprave trafostanice, da li će raditi nekoliko dana pa će neko ponovo pokrasti opremu? Važno je preduzeti mere da se to obezbedi na odgovarajući način, a da lopovi budu kažnjeni - kaže Okanović i dodaje da hitno moraju i da se urade ograde između kolovoznih traka.

S njim se slaže i Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta, koji kaže da je prioritet da saobraćajnica bude opskrbljena zaštitnim ogradama, svim odgovarajućim znacima i signalizacijom, a put bez rupa.

- Dodatan problem za bezbednost ovde predstavlja i ograničenje brzine od 50 kilometra na čas zbog nedostatka zaštitnih ograda. Struka se odavno složila da ograničenje na takvom putu treba da bude 80 ili 100. U praksi, neko poštuje to ograničenje, dok neko drugi vozi 150 na sat, pa je to vrlo opasno. Hajde da to napokon promenimo - kaže Vujanić za Kurir.

Pupinov most, koga je narod nekada zvao "kineskim", povezuje Zemun i Borču preko Dunava, a kada je otvoren 2014. godine, postao je prvi beogradski most preko Dunava koji je izgrađen nakon 79 godina.

Kraj radova na jesen - U toku je realizacija ugovora o sanaciji trafostanica na saobraćajnici Severna tangenta. Radovi će biti završeni na jesen, posle čega će biti uspostavljeno javno osvetljenje na saobraćajnici, a Grad Beograd će trafostanice predati odgovarajućem gradskom, odnosno republičkom upravljaču puta - navedeno je u odgovoru Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

50 km/h je ograničenje brzine na Pupunovom mostu

27,4 miliona će koštati sanacija osam trafostanica

11 trafostanica je obijeno od otvaranja

250 miliona dolara je bila ukupna vrednost mosta sa pristupnim saobraćajnicama

3 saobraćajne trake u oba smera ima most

