CENTAR BEOGRADA PRE PODNE ZATVOREN, BIĆE PAKLENO: Ovim ulicama nećete moći da prođete i biće izmenjen saobraćaj

Tokom snimanja serije "Seal team" saobraćaj će danas u Beogradu biti privremeno zatvoren od 9.30 do 11.30 na Terazijama (deo od raskrsnice sa Prizrenskom do Palate "Albanija"), kao i deo od Palate "Albanija" do Ulice kralja Milana od 11 do 13 sati.

Na toj deonici će vozila javnog prevoza sa linija 29A i 31 tokom snimanja serije vršiti promenu smera kretanja na Trgu Slavija, dok će vozila sa linije 27 saobraćati do terminusa Trg Republike Bulevarom kralja Aleksandra, Dečanskom, Braće Jugovića, Francuskom i Trg Republike, saopšteno je iz Sekreterijata za javni prevoz, a objavljeno na sajtu Gradske uprave.

U nedelju, 11. avgusta, saobraćaj će biti potpuno zatvoren na Trgu Nikole Pašića, na delu od Terazija do Takovske, kao i od Dečanske ka Takovskoj od 7.00 do 15.00. Istovremeno će biti sprovedena i povremena obustava saobraćaja od tri do pet minuta, uz asistenciju Saobraćajne policije u Ulici kralja Milana (deo između Trga Nikole Pašića i Terazija) od 7.00 do 19.00.

Tokom snimanja na Trgu Nikole Pašića, vozila sa linija javnog prevoza 5A, 24 i 26 saobraćaće Bulevarom kralja Aleksandra, Takovskom, Cvijićevom, Venizelosovom, Francuskom, Cara Dušana i dalje redovnom trasom, navodi se na sajtu Gradske uprave.

Kako se dodaje, vozila sa linije 27 će ići Bulevarom kralja Aleksandra, Takovskom, Cvijićevom, Bulevarom despota Stefana do Trga republike, vozila sa linija 37, 44 i 58 saobraćaće ulicama Takovskom, Cvijićevom, Venizelosovom i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 65 i EKO 1 ići će Bulevarom kralja Aleksandra, Takovskom, Svetogorskom, Makedonskom, Dečanskom (Nušićeva u smeru B) i dalje redovnom trasom, a vozila sa linije ADA1 Trgom Republike, Bulevarom despota Stefana, Cvijićevom, Takovskom, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir