228,2 MILIONA EVRA ZA MOST NA ADI HUJI: Plan je da velelepna građevina bude gotova do 2024. godine

Beograd bi narednih godina, ako se ostvare ambiciozni planovi gradske vlasti, trebalo da dobije dva nova tunela i dva velelepna mosta!

Tunelska veza bi na jednoj strani povezala Savsku i Dunavsku padinu, a na drugoj, Banovo i Topčidersko brdo. O novoj saobraćajnici na Savi, koja bi trebalo da zameni Stari savski most priča se poslednjih godina, a sada je obelodanjena i procena da bi trebalo da košta 45,5 miliona evra i bude završena 2022. godine.

Međutim, mnogo manje je poznat projekat mosta nad Dunavom, koji bi se nalazio u blizini Ade Huje, kao sastavni deo Spoljnje magistralne tangente (SMT), i koji bi trebalo da rastereti “Pančevac”. On je spominjan samo u predizbornoj kampanji, ali su neki novi detalji o ovom projektu obelodanjeni u Planu javnih investicija Beograda za period od 2020. do 2022. koji je u julu usvojilo Gradsko veće.

Kako stoji u ovom dokumentu, planirani rok za završetak mosta je 2024. godina, a procenjena cena je čak 228,2 miliona evra. Ovo je više nego što je plaćen Most na Adi, koji je, kako stoji u istoj dokumentaciji, koštao nešto manje od 180 miliona evra. Međutim, u tu sumu nisu uračunate pristupne saobraćajnice sa obe strane, petlje „Radnička“ (oko 75 miliona evra), „Hipodrom“ (oko 63 miliona), ona sa novobeogradske strane (oko 40 miliona), kao ni postavljanje tramvajske pruge (nešto manje od 20 miliona).

Kada bude izgrađen Most na Adi Huji biće to tek treći most na Dunavu u prestonici posle Pančevačkog i Pupinovog.

Spoljni prsten

Spoljna magistralna tangenta (SMT) je magistralna saobraćajnica koja bi trebalo da poveže Ulicu Dr Ivana Ribara na Novom Beogradu, Zemun, Borču, Zrenjaninski put, Pančevački put, Zvezdaru, te da pomogne u izmeštanju tranzitnog saobraćaja iz centra grada.

