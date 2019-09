GLAVNI GRADSKI URBANISTA STOJČIĆ: Šteta zbog kvara u Kraljice Marije 5 MILIONA

BEOGRAD - Preliminarna procena Beogradskog vodovoda je da šteta zbog pucanja magistralne cevi na uglu Karnegijeve i Kraljice Marije iznosi oko pet miliona dinara, naveo je danas glavni gradski urbanista Marko Stojčić.

Ta havarija ni po čemu se ne razlikuje od mnogih koje su se dešavale do sada, ali je u centru pažnje jer se nalazi u blizini aktivnog gradilišta. Utvrđeno je da izvođač radova nema nikakve veze sa havarijom, rekao je Stojčić.

On je, gostujući u Beogradskoj hronici, kazao da pucanje cevi neće umnogome prolongirati predviđeni rok za završetak radova na ovoj deonici, preneo je Beoinfo.

Glavni urbanista se osvrnuo i na radove na Savskom trgu, navodeći da je maj sledeće godine realan rok, ali da će saobraćaj ovde sve vreme funkcionisati.

Posle Trga Republike, Savski trg biće najvažniji, najlepši i najfunkcionalniji otvoreni prostor u Beogradu, istakao je on.

Govoreći o Trgu Republike, Stojčić je rekao da je najveći krivac za tu situaciju projektant, onaj ko je radio projektnu dokumentaciju i izvođač radova.

"Za nekoliko dana koliko je prvobitno funkcionisao saobraćaj smo osluškivali šta apolitični građani misle o trgu. Iskoristili smo priliku, okrenuli smo kocke i sada je taj prostor prilagođen i motociklistima i biciklistima. Do sada je postavljena polovina površine, a po završetku tog posla i svih tehničkih operacija ide ohrapljivanje kako bismo ipak dobili rustičnost u estetskom smislu, a sa druge strane da bude dovoljno ravno da mogu svi da se kreću", pojasnio je Stojčić.

On je podsetio da su radovi bili gotovi pre roka, te da Beograd nema nikakve troškove jer se sve dogodilo pre nego što je izvršena primopredaja Gradu Beogradu.

To je pravno gledano još bilo gradilište, zato smo brzo i reagovali, kako bi se ugovorne obaveze završile do njihovog ponuđenog roka, a to je kraj oktobra. Tako da smo insistirali sa izvođačima da se to odradi do kraja oktobra, odnosno do isteka njihovog ugovora, zaključio je Stojčić.

