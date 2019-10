IZMENA SAOBRAĆAJA U BEOGRADU ZBOG SNIMANJA FILMA: Evo kuda će ići autobus 705

Linija 705 saobraćaće izmenjenom trasom do sutra ujutru zbog snimanja filma, navodi se u saopšenju "Beokom servisa".

- Zbog snimanja filma "Očevi slobode" u Karamatinoj ulici, na delu od Lagumske do Fruškogorske ulice, koje će izvoditi produkcijska kuća "Košutnjak film", u periodu od nedelje, 13. oktrobra od 13.00 časova do ponedeljka, 14. oktobra, do 08.00 časova, biće promenjen rad linije JGP, navodi se u saopštenju.

Vozila na liniji 705 u smeru ka Keju oslobođenja, će saobraćati: Cara Dušana – Glavna - Stevana Markovića - Kej oslobođenja – Marka Nikolića – terminus Kej oslobođenja.

(Kurir.rs/Bgportal.rs)

Kurir