ULICA KRALJICE MARIJE OD SUBOTE SE OTVARA ZA SAOBRAĆAJ: Rok za završetak radova od Bulevara despota Stefana do Drinčićeve do 20. novembra

Ulica kraljice Marije konačno će u subotu biti otvorena za saobraćaj!

Iako je deonica od Ruzveltove do Tadeuša Košćuška bila prva raskopana i trebalo je da radovi budu gotovi još u avgustu, ovaj potez će sa tri meseca zakašnjenja biti prohodan od subote. Deonica u Ulici 27. marta završena je 16. septembra i majstori su se vratili ka Ruzveltovoj da dovrše započeto u Ulici kraljice Marije.

Rok za završetak dela od Bulevara despota Stefana do Drinčićeve ostaje 20. novembar, a za završetak popločavanja trotoara od Ruzveltove do Drinčićeve do Nove godine. I to ako majstore vreme posluži.

- Ulica kraljice Marije asfaltirana je pre tri dana, a radnicima ostaje da u petak obeleže kolovoz. U subotu ćemo je otvoriti za saobraćaj - kaže za "Novosti" Luka Petrović, sekretar za investicije. - Zahvalni smo građanima na strpljenju, jer su radovi na ovoj deonici, usled brojnih komplikacija, predugo trajali. Ipak, sada su dobili novi vodovod, kompletno promenjene kanalizacione cevi, stavljene su nove šine, svetlosna rasveta, kontaktna mreža. Trebalo bi da radovi do Drinčićeve budu gotovi do 20. novembra, ali to će umnogome zavisiti od vremenskih prilika.

Radnici su u četvrtak nameštali šahtove, kontaktnu mrežu, a u petak će biti obeležen kolovoz. U postavljanju kocaka na trotoarima najdalje se odmaklo u Ulici 27. marta. U Kraljice Marije, pločnik je urađen samo delimično. I novi parking počeo je da dobija obrise, pa je jasno da će negde parkiranje biti po dužini, a negde ukoso, u zavisnosti od širine ulice.

Neoprezni pešaci

Parkirani automobili i dalje su nasred asfaltirane Ulice 27. marta, u kojoj saobraćaj normalno funkcioniše, a tu će po svoj prilici ostati dok se ne okončaju radovi na trotoarima. To, kao i razrovani trotoari, prolaznicima daje utisak ulice u izgradnji, pa često ne pazeći previše izleću na kolovoz pred vozače.

