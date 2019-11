BEOGRAĐANI ŽELE POVRATAK 28-ICE: Peticiju protiv ukidanja potpisalo više od 3.000 građana

BEOGRAD - Peticija koju su zbog iznenadnog ukidanja trolejbuske linije 28 koja je saobraćala od Zvezdare do Studentskog trga, pokrenuli nezadovoljni građani sa željom da se ona ponovo uspostavi, svakim danom ima sve više potpisnika. Do sada je onlajn inicijativu podržalo 3.284 potpisnika, a aktivirali su se i na ulici kako bi i oni koji ne koriste internet mogli da daju svoj glas. Čak su se obratili i odbornicima GO Zvezdara, Palilula i Stari grad.

Peticiju je pokrenula studentkinja Teodora Budimir, koja kao i mnogobrojni Zvezdarci i oni koji su se često vozili na ovoj trasi, smatra da odluka Sekretarijata za javni prevoz nije u skladu sa njihovim potrebama.

- Smatramo da stanovnici Zvezdare imaju pravo na funkcionalnu i direktnu vezu do centra. Linije 40 i 77 ne idu istom trasom do kraja i sa ukidanjem 28 su dodatno opterećene. U neposrednoj blizini okretnice 28 nalaze se dva studentska doma "Rifat Burdžević" i "Slobodan Penezić Krcun" - stoji u peticiji.

Prema rečima Budimirove, namera je da peticiju potpiše više od 5.000 ljudi.

- Organizovali smo se neformalno, skupljamo potpise i po zgradama, na fakultetima, a peticija je ostavljena i na lokalima i duž trase linije 28. Zahtevali smo od odbornika da podrže našu inicijativu - navodi Teodora.

Osim putem interneta, peticiju je moguće potpisati i u nekoliko kafića i lokala koji se nalaze u blizini nekadašnjeg stajališta za "28". Na jednoj od dvadesetak lokacija, koliko ih zasad ima, u kafiću u Dimitrija Tucovića u petak je bilo oko 200 potpisa.

