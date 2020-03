KURIR U VANREDNOJ KONTROLI SA INSPEKCIJOM U BEOGRADU! INSPEKTORI LOVE DERIKOŽE: Kazne za apoteke do dva miliona!

Pojedine apoteke podigle su cene zaštitnih maski i antibakterijskih proizvoda usred epidemije koronavirusa. Zbog ovakvog ponašanja, odnosno želje da zarade na muci naroda, reagovala je i nadležna inspekcija, koja je izašla u vanrednu kontrolu. Utvrđeno je da su cene poslednjih dana naglo podignute, pa su tako najtraženiji proizvodi poskupeli troduplo!

Sa jednom ekipom republičke tržišne inspekcije juče je i ekipa Kurira obilazila apoteke! Pljuštale su prijave, a maksimalna propisana kazna je do dva miliona dinara.

Vanredna kontrola

Republička tržišna inspektorka Olivera Stojković obišla je jednu novobeogradsku apoteku, gde je u vanrednoj kontroli utvrđen niz nepravilnosti i kršenja odluka Vlade Srbije o cenama. Ona ističe da od kontrole niko nije izuzet. U ovoj apoteci utvrdila je enormno povećanje cena zaštitnih maski.

- Inspekcijskom kontrolom je u navedenoj apoteci utvrđeno da su 5. marta imali na zalihama 84 komada maski za zaštitu, čija cena je bila 75 dinara, a već 6. marta imali su isporuku u maloprodajnom objektu na količinu od 3.500 komada, s tim što su i 84 komada koje su imali od prethodne zalihe nivelisali sa 75 na 90 dinara. Pustili su u promet 3.584 maske po ceni od 90 dinara. Nakon toga cena ponovo naprasno skače na čak 200 dinara po komadu maske, dok dobavljači takođe podižu svoju cenu maski - priča inspektorka nakon uvida u papire ove apoteke.

Prijava građana

Ona je dodala da je inspekcijska kontrola izvršena po prijavi građana, koji su bili nezadovoljni činjenicom „da se maske za lice prodaju po maloprodajnoj ceni od 200 dinara“.

- U objektu nismo zatekli maske jer je već obavljen promet. Zaposleni su izjavili da nisu znali za odluku Vlade. U apoteci je utvrđeno da su maske za lice juče ujutro prodavane po višoj ceni, od 200 dinara, umesto da su vraćene na cene od 5. marta, kako ih obavezuje odluka Vlade - podvukla je Stojkovićeva.

Podsetimo, Vlada Srbije usvojila je Odluku o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme koja se odnosi na 36 proizvoda, čime se prodavci obavezuju da po hitnom postupku svoje cene vrate na cenovnik od 5. marta 2020. Na spisku su i medicinski proizvodi.Kristina Vasković

Rasim Ljajić NELEGALNO I NEMORALNO

Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže za Kurir da će inspektori nastaviti da vrše kontrolu radnji i da će svaki prekršaj biti rešavan po skraćenom postupku zbog vanrednog stanja.

- Kazna za pravno lice je od 500.000 do dva miliona dinara, za preduzetnika do 500.000, a za odgovorno lice od 50.000 do 150.000 dinara. U redovnom stanju bi ovo ponašanje u trgovini bilo legalno, ali nemoralno. Međutim, u vanrednom stanju ima osnova da se kazne svi koji neki od ovih 36 proizvoda koje smo naznačili prodaju po cenama višim od onih koje su važile do 5. marta - objašnjava Ljajić.