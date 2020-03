LJUDSKO DNO! MALO JE 3 GODINE ROBIJE ZA PREVARU BAKE PRASETA! Deci uvaljuje lažne maske protiv KORONE

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, rešio je da na skandalozan način iskoristi situaciju i profitira na račun uplašenih građana, a posebno najosetljivije kategorije - dece i tinejdžera.

Jutjuber je putem interneta počeo da obmanjuje i prodaje lažne maske za lice za "zaštitu" od koronavirusa sa svojim logom, i to za 899 dinara!

Dok je većina ljudi širom sveta prestravljena zbog širenja koronavirusa, Baka Prase je rešio da to okrene u svoju korist. Kako je nedavno lansirao svoju robnu marku, smislio je pravi "marketinški trik" da bi povećao profit. Znajući da poslednjih nedelja vlada nestašica zaštitnih maski za lice u apotekama, jutjuber je počeo sam da ih prodaje.

U pitanju su neadekvatne, pamučne, zapravo lažne zaštitne maske za lice, na kojima je prišiven njegov logo. I dok se njihova cena u apotekama kreće oko 30 dinara, on je rešio da ih prodaje za 899 dinara!

On je svoj proizvod nahvalio, rekavši da je jako kvalitetan, pamučan, kao i da "ubija virus korona", a dodao je i da "masku kupi svako ko neće koronavirus".

Mnoge je ovo šokiralo, pa su jutjubera napali putem društvenih mreža. Poručili su mu da nije u redu da na ovako bestidan način zarađuje. Druge je razbesnelo to što su najveća grupa ljudi koji ga prate i slušaju zapravo najranjivija grupa - deca i tinejdžeri i da ne sme da ih obmanjuje i uzima pare.

Baka Prase se najpre nije obazirao na ovakve komentare, već je dodatno začinio celu situaciju poručivši: "Usporite malo, maske idu ko blesave. Radimo novu turu." Potom se slikao ispred svog "poršea" s maskom na licu, pokazujući srednji prst pratiocima. Poručio je svima da je on "ministar zdravlja", očito rugajući se zabrinutim pratiocima.

Nakon što je naišao na osudu pratilaca i medija, Ilić je krenuo u ofanzivu, a kako je napad najbolja odbrana, počeo je da vređa novinare.

- Očigledno je da su maske modni detalj. Mediji mogu da puše ku*ac - najpre je napisao Baka Prase nakon što je njegov postupak osudio naš portal, ali pošto je nailazio na sve veću osudu, počeo je da se pravda.

- Maske su u planu pre ove situacije, a korona je na internetu postala fora, samim tim sam ja postupao s te tačke gledišta. Maske vas neće spasti od korone. Perite ruke i pijte vitamine. Očigledno ljudi ne shvataju sprdnju - pravdao se on, ali mu mnogi nisu poverovali.

Srdan Golubović o fenomenu jutjubera Baka Prase vređa svoje fanove

Reditelj Srdan Golubović nedavno je u intervjuu za Nedeljnik prokomentarisao fenomen Baka Praseta, rekavši da on zapravo vređa decu koja ga vole. - Moj sin ima osam godina i ja to moram da slušam ponekad. Mislim da je logična stvar za ovu zemlju da postoji i da je velika zvezda neki Baka Prase. On je fenomen jer imaš njega koji vređa i maltretira decu kojoj se obraća, a ima neviđenu popularnost među istom tom decom. To ima veze i s politikom. Danas su na ceni u celom svetu politički lideri kojih se ljudi plaše. I to je fenomen ovog vremena - rekao je on.