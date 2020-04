VESIĆ: Grad neće naplaćivati poslovni prostor od svojih zakupaca dok traje vanredno stanje

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao da Grad Beograd neće naplaćivati poslovni prostor od svojih zakupaca dok traje vanredno stanje jer je zaustavljena privredna aktivnost u sektoru usluga i trgovini, izuzev maloprodaje, pa zakupci uglavnom i nemaju prihode. – Grad Beograd neće fakturisati zakup poslovnog prostora čiji smo mi vlasnik dok traje vanredno stanje. Kada se vanredno stanje završi tada će naši zakupci dobiti rok od 30 dana da se izjasne kako žele da plate zakup poslovnog prostora za ovaj period. Ponudićemo dve mogućnosti. Prva je da se ovaj zakup iz vremena vanrednog stanja plati do 31. decembra ove godine uz popust od 50 odsto, a druga je da se celokupan iznos zakupa iz vremena vanrednog stanja plati tokom 2021. godine na 12 mesečnih rata – rekao je Goran Vesić. On je dodao da na ovaj način Grad Beograd ulaže dodatne napore da pomogne malim privrednicima koji su uglavnom zakupci gradskog poslovnog prostora. – To radimo kako bi oni sačuvali svoj posao i plate radnicima koji rade za njih – poručio je zamenik gradonačelnika.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir