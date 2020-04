RADOJIČIĆ: Komunalni sistem Beograda dobro funkcioniše, dovoljno mesta u bolnicama OBIŠAO I DEČJE PRIHVATILIŠTE

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić rekao je gostujući na Radio-televiziji Srbije da je oko 1.200 radnika komunalnog sistema Beograda na terenu i obezbeđuje normalno funkcionisanje grada.

On je izrazio mišljenje da bi kapaciteti koji su obezbeđeni u improvizovanim bolnicama trebalo da budu dovoljni, ali i istakao da je Grad Beograd spreman za svaki mogući scenario.

Radojičić je podsetio da je iza nas 40 sati trajanja zabrane kretanja, a ispred još 20 u ovom trenutku.

– Prema podacima kojima raspolažem 106 ljudi je u ovih 40 sati prekršilo zabranu kretanja, što je manje u odnosu prošlli vikend i možemo da kažemo da se ljudi savesnije odnose prema merama koje je propisala Vlada. Situacija jeste bolja, ali ne sme da dođe do opuštanja. Grad funkcioniše u „novom“ režimu, u tišini i miru i sve to deluje neobično. Oko 1.200 radnika komunalnog sistema Beograda radi kako bismo obezbedili sve neophodno za funkcionisanje grada. Tim ljudima dugujemo zahvalnost, ali kada se govori o ljudima koji u ovom trenutku podnose najveće terete i rizike, moramo reći da su to zdravstveni radnici. Ne smemo da zaboravimo kolika je njihova žrtva i ovo je trenutak da im zahvalimo. Bio sam svedok vremena kada su pažnja i poštovanje medicinskih radnika bili na lošijem nivou i šteta je što je moralo da se dogodi nešto poput ove epidemije da bismo im pokazali koliko cenima njihov radi i koliko smo im zahvalni – rekao je Radojičić.

Prema njegovim rečima, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju od prvog dana veoma posvećeno radi na dezinfekciji gradskih i drugih ustanova.

– Svakodnevno se u dogovoru sa epidemiolozima definišu prioritetne ustanove, a 21 ekipa Zavoda je nedavno dobila i pojačanje. Njihov posao se odvija i tokom zabrane kretanja. Epidemija i virus koji je sve ovo izazvao više nisu tolika nepoznanica kao na početku i naučnici vredno rade na njegovom konkretnijem definisanju kako bismo znali šta nas očekuje u daljoj borbi. Ne verujem da će doći do eskalacije epidemije u narednom periodu, ali to svakako ne znači da možemo da se opustimo – poručio je gradonačelnik.

Radojičić je podsetio da vernici koji slave po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Uskrs i tom prilikom im čestitao veliki hrišćanski praznik.

– Sledeće nedelje očekuje nas i Uskrs koji proslavljaju pravoslavni vernici, ali će taj praznik, kao i drugi verski praznici u aprilu ove godine, biti obeleženi na poseban način shodno situaciji – rekao je Radojičić.

Kada se radi o eventualnom produženju trajanja zabrane kretanja sledećeg vikenda, gradonačelnik je istakao da su dosadašnje mere dale dobre rezultate.

– U dogovoru sa epidemiolozima nadležni organi doneće odluke vezane za naredni vikend. Verujem da će te mere biti adekvatno pripremljene. U ovom trenutku u improvizovanoj bolnici na Sajmu imamo 2.200 mesta, popunjeno je nešto manje od 350. U „Areni“ postoji 360 mesta, u „Hali sportova“ oko 150 i spremni smo za svaki scenario. Predsednik Vučić i Vlada su uložili veliki napor u opremanje tih bolnica, nabavku medicinske i zaštitne opreme, pratila su se dešavanja u drugim zemljama i mislim da smo bili korak ispred epidemije. Moramo da budemo ponosni jer smo odreagovali na pravi način. Ne očekujem da će biti potrebno da se pravi još mesta u improvizovanim bolnicama, ali spremni smo za svaki scenario – dodao je Radojičić.

Govoreći o domovima za stare gradonačelnik je podsetio da je njihovo funkcionisanje pre svega u domenu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

– Ministar Đorđević je dobio veoma težak zadatak i svoj posao radi veoma posvećeno. Lokalne samouprave daju svoj doprinos od prvog dana. Važno je da se poštuju sve rigorozne procedure i u tom smislu svi moramo da se pridržavamo onoga što preporučuju epidemiolozi i Vlada Srbije. Imamo primere Italije i Španije gde su upravo to bile slabe tačke i bilo je kritičnih događaja u takvim ustanovama i na nama je da učinimo sve kako nam se nešto slično ne bi dogodilo – podsetio je gradonačelnik.

Radojičić je rekao da su se Srbija i Beograd od prvog dana epidemije sprovodili važne korake u pravo vreme.

– Sada kada situacija ide ka boljem važno je da budemo strpljivi, da ne žurimo i da budemo maksimalno obazrivi. Dolazi lepše vreme i apelujem na građane da po isteku zabrane kretanja budu jako pažljivi i smanje broj kontakata na minimum. Ukoliko moramo da obavimo kupovinu, to bi trebalo se radi sa zaštitnom opremom uz poštovanje propisanih distanci – zaključio je Radojičić.

Na Međunarodni dan dece u uličnoj situaciji, gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić obišao je Prihvatilište za decu Beograda, jedinu ustanovu ovog tipa koja je utočište za decu i koja je za njih otvorena i tokom vanrednog stanja u zemlji. On je tom prilikom precizirao da u ustanovi trenutno boravi četrdesetoro mališana. – Ovi dani vrlo su komplikovani za decu. Ona koja su u svojim porodicama, imaju pažnju i ljubav, a roditelji se zajedno sa njima trude da prevaziđu težak period. Međutim, deca iz Prihvatilišta imaju tu nesreću da roditelji u ovom trenutku ne brinu o njima zbog čega je važno da podsećamo na njih, ukažemo im pažnju i budemo tu za sve šta im treba – rekao je Radojičić.

(Kurir.rs/Beoinfo/RTS)

Kurir