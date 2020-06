NAJEZDA ZMIJA U BEOGRADU: Na ovom jednom mestu čak 7 uhvaćeno, stručnjaci otkrivaju treba li da se zabrinemo

Zmija koja je pre nekoliko dana pronađena u Ulici Tomaša Ježa u podrumu je ribarica i jedna je od bezopasnih vrsta koje stanuju u Beogradu.

Ona je samo bila jedna od više njih koje su sugrađani poslednjih dana uočili. Od 1. juna pa do juče radnici JP "Veterine Beograd" uhvatili su i u prirodu vratili 17 zmija.

To ne čudi jer u poslednje vreme ima dosta kiše, zbog čega se pojavljuju glodari i žabe, a oni su "glavna hrana" na meniju zmija. Zmije su otrkrivene u Ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu, ali i u Novom naselju prvi deo u Rušnju gde je na jednom mestu u šahti otkriveno njih sedam. U "Veterini Beograd" apeluju na sugrađane da ih pozovu ukoliko otkriju zmiju jer su oni obučeni da ih bezbedno uhvate i odnesu u prirodu.

A da je u podrumu na Vračaru bila neotrovna zmija potvrdio je dr Rastko Ajtić, herpetolog iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

– Pozvali su me ljudi iz "Veterine Beograd" jer su njima prijavili da je u podrumu zgrade na Vračaru otkrivena "otrovna zmija”. Kako su ljudi "Veterine Beograd" obučeni kod nas u Zavodu za hvatanje neotrovnih vrsta, fotografisali su je i za svaki slučaj poslali da vidim o kojoj je vrsti reč. Čim sam pogledao fotografiju bilo je sasvim jasno da je reč o neotrovnoj zmiji ribarici – kaže Ajtić.

To što je nađena na Vračaru, kaže, u centru grada, nije neuobiočajena pojava.

- Kada je reč o ribaricama i belouškama njih ima i na prostoru Slavije, Trga Nikole Pašića i Trga republike. To ljude ne treba da plaši jer su one potpuno bezopasne. Uglavnom se kreću kanalima za odvod atmosferskih voda, a prethodna tri, četiri meseca su im pogodovala jer nije bilo buke niti vibracija pa su mogle „opuštenije” da borave u svom okruženju – kaže Ajtić. - U prestonici, osim ove dve vrste, žive i stepski smuk, obični smuk i smukulja. Najčešće u gradu naseljavaju podrume. Neotrovne zmije su obično neutralnih boja i mogu biti različitih veličina, primera radi smuk može da naraste i do dva metra. Vrlo su važna karika u ekosistemu i imaju veliku ulogu u kontroli brojnosti sitnih glodara i insekata. Zmije su takozvane solitarne životinje, odnosno samostalne su i žive pojedinačno. U periodu parenja, u proleće, neotrovne zmije imaju običaj da se isprepleću. U tom spletu može da ih bude od pet do deset i to ljudi nazivaju zmijsko leglo. Ali to kratko traje i one posle parenja odlaze svaka na svoju stranu. Kada je reč o otrovnim zmijama one se pare pojedinačno, ali se i one razilaze nakon čina parenja. Neotrovne zmije legu jaja, dok otrovne rađaju žive mladunce, ali je zajedničko i jednima i drugima da ne brinu o potomstvu – objašnjava Ajtić. Ono što je zanimljivo da su sve zmije teritorijalne životinje, a da mužjak ženku nalazi pomoću feromona, supstanci nalik hormonima. Te formone odnosno mirise "prikuplja" palacanjem jezika. Otrovnih zmija u prirodi u prestonici nema, a držanje u privatnom vlasništvu je zakonom zabranjeno.

