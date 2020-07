DOVOLJNO AUTOBUSA NA BEOGRADSKIM ULICAMA: Popunjenost vozila do 60 odsto, skoro svi putnici nose maske

Stanje u javnom gradskom prevozu je zadovoljavajuće, mere se poštuju, a ponuđeni kapaciteti većine linija zadovoljavaju potrebe, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz Beograda.

U saopštenju piše da je popunjenost vozila javnog gradskog prevoza u proseku između 50 i 60 odsto. Najveća popunjenost je od 7h-8h i to oko 60 od 80 odsto, dok je od 6 do 7 i od 8 do 9 časova popunjenost oko 40 odsto.

Najveća gužva u periodu od 7 do 8 časova je na linijama 17, 18, 23, 31, 37, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 58 i 88. Čak 90 odsto putnika koriste zaštitne maske u javnom prevozu. Što se tiče delova grada, u Zemunu i Novom Beogradu u vozilima je 30 do 40 odsto, a bliže centru linije su popunjene prosečno oko 50 odsto.

Zona oko Pančevačkog mosta, Bul. despota Stefana ka gradu, linije 16, 23, 35, 95 u proseku oko 40-50 odsto osim na nekoliko polazaka od 7:20-7:50 kada je bilo nešto više putnika oko 60-70 odsto

"Tramvaji na Novom Beogradu popunjeni oko 30 odsto. Sa Banjice popunjenost tramvaja oko 40 odsto, u Bulevaru oko 50-60 odsto. Trole sa Banjice ka Gradu popunjene oko 40-50 odsto. Linija 29 od Medaka ka gradu oko 50 odsto", piše u saopštenju.

Što se tiče prigradskog prevoza iz Mladenovca od 4.20 do 6.35 broj putnika je bio od 50 do 64. U ranim jutarnjim časovaima na linijama: Stojnik, Ivanča i Lazarevac bilo je po 65 putnika, a Barajevo 80 u zglobnim busevima. Na liniji "Lastra" Lazarevac prosek je oko 55 putnika a "Strela" Obrenovac, linija 860 popunjeno sedenje i 10 stajanja, što je slučaj i na ekspres liniji. Na ostalim linijama oko 50-60 odsto popunjenosti.

"Vozači u velikoj većini sa maskama, bilo je i onih koji ne nose ali to su uglavnom oni koji imaju kabine i skroz su odvojeni od putnika. Vozači u velikoj meri poštuju proceduru za ulaz na prva vrata, zabeleženi su pojedinačni slučajevi gde nisu poštovali proceduri i ti vozači su odmah opomenuti", piše u saopštenju.

Kurir