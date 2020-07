VESIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Odgovara na pitanje koje sve zanima - ŠTA ĆE BITI ZA VIKEND?

Šta očekujete od okupljanja od novih okupljanja?

- Svako ima pravo da bude nezadovoljan. Ali da mirno protestvuje i u skladu sa zakonima. To je pravo ljudi. Ukoliko njihovi organizatori misle da će uraditi isto što i juče, varaju se.

Kako smiriti strasti dok je zdravlje dovedeno u pitanje?

- Šta da kažete kada su demonstranti noževima napali policajce. Nekoliko sati su trpeli gađanje kamenicama, a izmešu ostalog bilo je i potezanje noža! Pa gde to ima. Sve govori da je ovo organizovano. Bilo je i povrešenih grašana, to je neosporno, ali vi imate duplo više povrešenih policajaca nego grašana. Plus imate pokušaj upada u Skupštinu - to je pokušaj puča, krivično delo, rekao je Vesić.

Jutro posle nasilničkih demonstracija

Komentarišući događaje koji su obeležili jučerašnji dan, Vesić je rekao:

- Šteta koja je naneta prestonici u toku sinoćnih nasilnih demonstracije je oko 15 miliona dinara, od javne rasvete do automobila, što policijskih, što privatnih. Huligani su razbili su izloge, bašte, uništavali su sve oko sebe. Mi smo kao Grad Beograd podneli krivičnu prijavu danas i očekujem da će se brzo situacija razjasniti. Uništavanje imovine ovog grada nije dozvoljeno.

- Mogu da razumem da neki nisu razumeli mere, neki se ne slažu, što je prihvatljivo, ali videli ste da su na kraju kad se sve razišlo, ostala grupa ljudi koji su imali samo jedan cilj, da sve unište.

- Šta rade crnogorske ubice u Beogradu? Osuđen za ubistvo, a došao je da preti srpskoj policiji i vi kažete da je došao da iskaže nezadovoljstvo? Pa dajte molim vas...

Beograd je spremno dočekao krizu

- Kupili smo sve što je trebalo, a kad je krenula epidemija, mnogi su bili u krizi pa i mi. Od maski, rukavica, do ozbiljne medicinske opreme. Napravljen je sada i magacin za vanredne situacije, koji se puni i pripremamo za slične situacije. Kako sam rekao, Srbija će uvek biti spremna za sve, dodaje Vesić.

foto: Kurir

Dok čekamo vakcinu

Da li će maske postati svakodnevnica i kako se vuirus odražava na život građana, Vesić objašnjava:

- Ovo je kriza koja preti da razori potpuno svetsku ekonomiju. Čovečanstvo je uspelo sa svim da se izbori, pa mislim da će i sa ovim. Mi ne znamo koliko će trebati do vakcine, ali mi ćemo morati da naučimo da živimo sa ovim virusom. Svi naučnici rade na tome, valjda će neko uspeti.

O situaciji u prestonici

- Situaciju u Beogradu je najurgentnija, jer je naviše zaraženih upravo iz prestonice, ali mi smo spremni za svaku situaciju, rekao je Vesić.

- Na svu sreću pacijenti se uz svu negu lekara brzo oporavljaju i krveti se oslobađaju.

Na pitanje koje trenutno zanima celu Srbiju, da li će biti policijskog časa i šta će se dešavati za vikend odgovara:

- To sve zavisi od odluke Kriznog štaba. Policijskog časa najverovatnije neće biti, ali sledi pooštravanje mera sigurno, izričit je Vesić.

foto: Kurir

Na konstataciju da se dosta ljudi pridržava mera, Vesić smatra da cilj mera nije kažnjavanje nego spasavanje naroda i da je većina toga svesna.

- Ljudi su savesni. U prevozu 99 odsto ljudi nose maske. Mi imamo kamere u prevozima i radimo analizu, koje potvrđuju brojke koje sam izneo. Jako je važno da ljudi štite i druge, ako štite sebe, dodaje Vesić. U fazi smo upozoravanja, a ne kažnjavanja. Odgovornost je na svima nama.

(Kurir.rs)

Kurir