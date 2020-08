OTKRIVENA SPOMEN PLOČA BLAGOJU JOVOVIĆU: Grad se odužio velikom heroju (FOTO)

Foto: GO Zemun

Zamenik Gradonačelnika Beograda Goran Vesić i direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu dr Veljko Đurić 8. avgusta svečano su otkrili spomen ploču Blagoju Jovoviću.

Nekadašnja Zagorska ulica ponela je ime ovoga zaboravljenog heroja srpskog naroda.

Blagoje Blago Jovović (Kosić kod Danilovgrada, 1922 — Rosario, 2. juna 1999) bio je borac Jugoslovenske vojske u otadžbini u Bjelopavlićkoj vojno-četničkoj brigadi, i čovek koji je izvršio atentat na jednog od najvećih ratnih zločinaca Drugog svetskog rata Anta Pavelića 10. aprila 1957. godine u Lomas de Palamoru, predgrađu Buenos Ajresa.

- Odluka da Blagoje Jovović dobije ulicu u Beogradu veoma je uznemirila lažnu srpsku elitu koja decenijama teroriše naš narod, nameće vrednosne sudove i živi od državnih sinekura. Njihov cilj je da Srbi budu amorfna masa bez prava na svoju istoriju, bez prava da slavimo heroje, bez prava da se ponosimo onim što smo. Pošto su Srbi ponosni i jaki, naša ekonomija napredna, a predsednikAleksandar Vučić ima veliki ugled u međunarodnoj zajednici i uspešno vodi ovu zemlju, sada su svi oni besni i nervozni - ističe Vesić.

- Nismo bez razloga izabrali Zemun da baš u ovoj beogradskoj opštini Blagoje Jovović dobije ulicu. Za vreme Drugog svetskog rata Glavna ulica u Zemunu nosila je ime ustaškog zločinca Ante Pavelića, a Gospodska ulica se zvala Ulica Adolfa Hitlera - rekao je Vesić i napomenuo da ovaj čin ima još jednu simboliku, a to je da je Blagoje Jovović prvi ravnogorac koji je dobio ulicu u Beogradu i da je došlo vreme da Srbija prekine sa svojim podelama i da je potrebno da svi zajedno gledamo u budućnost.

Direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu dr Veljko Đurić je podsetio na tamnu ulogu Ante Pavelića u toku Drugog svetskog rata i izrazio nadu da će promena imena ulice u Zemunu biti početak rasvetljavanja koje nas muči gotovo stoleće, a to je Jasenovac, kao i odnos Broza i Pavelića.

Svečanost je bila prilika da se čuju i reči zahvalnosti porodice Blagoja Jovovića.

Događaju su prisustvovali zamenik predsednika Gradske opštine Zemun Damir Kovačević, pomoćnik predsednika GO Zemun Milorad Radulović, članica Veća GO Zemun Ana Beočanin, sekretar Skupštine GO Zemun Marko Janković, kao i predstavnici republičkih i gradskih institucija, udruženja prognanih iz Hrvatske, kao i mnogobrojni građani Zemuna i Beograda.

(Kurir.rs/Tanjug)

