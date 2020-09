RUGLO NA SAVSKOM KEJU: Splavovi rade bez dozvola, a OVO je posebno OPASNO (KURIR TV)

Reka gotovo da ne može da se vidi od splavova u nizu.

Prema važećem planu, na potezu od dva kilometra dozvoljeno je da se nađe najviše 21 splav maksimalne dužine 30 metara, a trenutno je postavljeno oko 100 splavova.

Savski kej je postao ruglo, ali to je manji problem s obzirom na to da dodatni, mnogo veći predstavljaju rupe u nasipu koje su splavari izbušili kako bi doveli vodu do svojih objekata na vodi, što je takođe protivzakonito i vrlo opasno.

Na ovom potezu postoji više od 50 vodovodnih cevi koje ulaze u nasip i idu do splavova. Oko ovih cevi protiče voda kada se podigne nivo Save i ta voda onda razgrađuje nasip i vodi ka njegovom urušavanju.

Kako Kurir saznaje, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, splavovi "Cunami" nemaju svedočanstva o sposobnosti za plutanje, a sada se čeka na potez Grada Beograda u čijoj ingerenciji je njihovo uklanjanje.

