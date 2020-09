VESIĆ O MOSTU NA ADI I SPOMENIKU STEFANU NEMANJI: Gradimo magistralni prsten, most na Adi Huji koštaće 200 miliona evra

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da se nastavlja izgradnja unutrašnjeg magistralnog prstena kod Mosta na Adi.

"Kada je završen Most na Adi nisu završene i pristupne saobraćajnice. Mi smo prvo završili skretanje od mosta do Tošinog bunara, zatim smo pustili tramvaj preko Mosta na Adi i povezali Banovo brdo s Novim Beogradom i sada sledi da uradimo taj silazak prema Rakovici", rekao je Vesić na TV Pink.

On je dodao da se radi na pravljenju i unutrašnje obilaznice koja treba da poveže Most na Adi i Most na Adi Huji, navodeći da će do 2022. godine biti spojen auto-put s Mostom na Adi sa unutrašnjom obilaznicom sa četiri trake.

Najavio je i da će 2021. godine početi izgradnja mosta na Adi Huji koji će koštati više od 200 miliona evra.

"Taj most treba da rastereti Pančevački most i onda ćemo povezati taj unutrašnji magistralni prsten sa mostom na Adi Huji i tog časa će Beograd dobiti pravu unutrašnju obilaznicu", zaključio je Vesić.

Spomenik Stefanu Nemanji obaveza prema istoriji

- Budući spomenik osnivaču srednjovekovne srpske države Stefanu Nemanji u Beogradu predstavlja poštovanje srpske istorije i tradicije i slavu srpskih vladara i heroja, a to je i naša obaveza jer je ta istorija više nego slavna, izjavio je Vesić. On je podsetio da je predsednik Aleksandar Vučić predložio da se podigne ovaj spomenik i istakao da to podrazumeva da je Srbija ponosna na svoju istoriju i da je jaka, kao i da je sposobna da štiti svoje interese.

"Mi imamo obavezu da slavimo našu srednjovekovnu istoriju, ali, nažalost, kao narod se ponašamo kao da je naša istorija počela 1804. godine. Između ostalog nijednog srednjovekovnog vladara nemamo na novčanici", podsetio je Vesić.

Kako prenosi Beoinfo, govoreći o dinamici postavljanja spomenika, on je rekao da je do sada stiglo osam kamiona s delovima spomenika Stefanu Nemanji, prvi kamioni su stigli 14. avgusta, drugi prošlog četrtka a poslednji kamioni stižu 15. septembra.

"Ovaj spomenik je jedinstven po tome što nema običan postament, već je on napravljen kao neka vrsta muzeja na otvorenom. Unutar njega će moći da bude pedeset ljudi koji će biti u prilici da vide reljefe koji su posvećeni životu Srefana Nemanje. Ovaj spomenik će biti dominantan na Savskom trgu koji se rekonstruiše i koji će imati 32.000 kvadratnih metara", istakao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

