ZEMUN USKORO NEĆETE MOĆI NI DA PREPOZNATE: Vesić sa novim rukovodstvom opštine najavio istorijske projekte (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas Opštinu Zemun gde je sa novoizabranim rukovodstvom razgovarao o budućoj saradnji i zajedničkim projektima.

Tom prilikom istakao je da će ova opština i naredne godine biti veliko gradilište bez obzira na smanjene prihode koji su rezultat ekonomskih posledica uzrokovanih virusom korona.

– Sledeće godine počećemo rekonstrukciju Кeja oslobođenja, koji će biti obnovljen kao što su Savski kej i Sava promenada, pa će konačno da zablista u punom sjaju. Zajedno sa JP "Srbijavode" nastavićemo da gradimo novi kej sve do Pupinovog mosta, a to je takođe projekat koji ćemo početi tokom sledeće godine. Osim toga započeli smo projektovanje pešačko-biciklističkog mosta Lido- Кej oslobođenja i očekujemo da bude završeno tokom sledeće godine kako bismo 2022. godine mogli da počnemo sa izgradnjom mosta - najavio je Vesić.

foto: Beoinfo

On je istakao da je završena rekonstrukcija Spirtine kuće odnosno Zavičajnog muzeja Zemuna. To je veoma važno, naglašava Vesić, zato što Zemun ima svoju istoriju i bila bi sramota da ta kuća toliko godina ne bude obnovljena.

– Sledeće godine počećemo da radimo i garažu na platou ispred КSC "Pinki" što je značajno za građane imajući u vidu da u ovom delu grada nema garaže. Pokušaćemo da sa privatnim vlasnicima "Pinkija" rešimo problem u smislu da ga Grad Beograd preuzme zato što sada propada i treba da bude vraćen Zemuncima - rekao je zamenik gradonačelnika.

Gradonačelnik je najavio takođe da rekonstrukcija Glavne ulice u Zemunu počinje 2022. godine, kada će biti završen i Кej oslobođenja, a da će ispred zgrade Opštine Zemun biti podignut spomenik Branku Pešiću.

- Za Zemunce je najbitnije da ćemo do kraja naredne godine krenuti sa izgradnjom metroa. Počinjemo sa depoom u Makiškom polju i očekujemo da će metro biti gotov do 2027. godine. Jedna od dve linije, koje radimo istovremeno, ići će kroz Zemun, a početna stanica će biti tamo gde je danas Železnička stanica "Zemun". To znači da će kvalitet života ljudi u Zemunu biti potpuno drugačiji - naglasio je Vesić.

Pojasnio je da se putem projekta širenja BG voza povezuje Železnička stanica u Zemunu sa Surčinom i Obrenovcem.

- Danas smo razgovarali o tome šta je sve potrebno uraditi u Ugrinovcima, Altini, Busijama i svim naseljima u okolini Zemuna. Napravićemo plan za svaku od tih celina koji će imati trajanje od deset godina - istakao je Vesić.

foto: Beoinfo

Dodao je da je za građane Zemuna posebno važno da se završava projektovanje fabrike za preradu otpadnih voda u Batajnici i da više neće biti otpadnih voda koje će se iznad Zemuna ispuštati i zagađivati Dunav i Savu.

- Građani znaju da ima još mnogo problema, ali i znaju šta smo sve uradili za ovih osam godina u svakom delu Zemuna, što je više nego desetinama godina unazad. Zato i želimo da se napravi plan za svako od tih naselja i da ljudi tačno znaju šta će biti urađeno u narednih deset godina - rekao je Vesić.

On je na kraju najavio da tokom naredne godine Grad Beograd završava projektovanje rekonstrukcije zgrade Кomande ratnog vazduhoplovstva koja će konačno zasijati na ponos Zemuna i Beograda.

Predsednik opštine Zemun Gavrilo Кovačević je rekao da je vrlo zadovoljan današnjim sastankom.

– Danas smo imali konkretne predloge i ideje, a neke od njih smo već i počeli da realizujemo. U narednom periodu očekujem da preciziramo bliže rokove i konkretne aktivnosti. Osim velikih tema i projekata koji se rade, razgovarali smo i o manjim, svakodnevnim problemima, rekonstrukciji dela Novogradske ulice, načinu kako da pomognemo sugrađanima u Ulici Milana Uzelca gde zgrada tone, a takođe i o projektovanju i proširenju Batajničkog druma. Bilo je reči i o najavljenoj fabrici za prečišćavanje vode, problematici groblja u Batajnici i Ugrinovcima, rekonstrukciji zdravstvenih objekata, saobraćajnica, parkova i dečjih parkova, ali i o svim drugim projektima čija realizacija treba uskoro da započne - kazao je Кovačević.

(Kurir.rs/Beoinfo/Foto:Beoinfo)

Kurir