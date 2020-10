NOVA LOKACIJA STAROG SAVSKOG MOSTA: Biće izmešten OVDE, a oko njega će se nalaziti kafići i restorani (KURIR TELEVIZIJA)

Iako je najmanji putnički most u Beogradu, izazvao je najviše pažnje javnosti.

Konačna odluka da se izmesti Stari savski most dovela je do podizanja velike prašine. Dok jedni smatraju da je apsolutno neprihvatljivo pomerati most, drugi su za to da, ukoliko nema neku znamenitu vrednost, treba ga skloniti.

Međutim, ne samo da će se Stari savski most pomeriti, već će na njegovo mesto doći novi, veći i moderniji.

"Neophodno je da se napravi most sa četri trake, koji će rasterertiti saobraćaj, tu će biti i tramvajske šine u oba smera i imati biciklističku stazu i pešačku. To će biti most koji će omogućiti da se rasterete i Brankov most i Gazela i na taj način omogućiti da se brže i lakše pređe na druki kraj grada", najavio zamenik gradonačlenika Goran Vesić.

Iako se dugo spekulisalo da će most biti izmešten na Palilulu, sada je konačno otkrivena njegova nova lokacija.

