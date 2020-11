VEČERAS DO 23 BEZ VODE DELOVI ZVEZDARE I VOŽDOVCA: Ako ste jutros poranili na posao, proverite je li vaša ulica na ovom spisku

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u četvrtak od 8 do 23 sata bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Dr Velizara Kosanovića (od Generala Zaha do Mis Irbijeve), Mis Irbijeva – parna strana (od Križanićeve do Paje Jovanovića), Kovačevoj, Svetog Klimenta, Petra Škundrića, Belokrajinskoj, Bana Mladena i Paje Jovanovića. Umanjen pritisak u vodosnabdevanju osetiće potrošači u okolnim ulicama. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Zbog povezivanja novopoloženog cevovoda na vodovodnoj mreži sa postojećim na opštini Voždovac, istog dana od 8 do 24 sata bez vode će ostati potrošači u Vidskoj ulici (od Todora Dukina do Mažuranićeve). Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs/Beoinfo)

