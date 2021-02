KREĆE JAVNI PREVOZ KROZ DUŠANOVU: Izvođači radova zbog kašnjenja više neće raditi u Beogradu

U Ulici cara Dušana 19. februara kreće probni rad tramvajskog saobraćaja, a javni prevoz u toj ulici u punoj funkciji biće od 22. februara, najavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Gostujući na televiziji K1 zamenik gradonačelnika je rekao da se u toj ulici izvode završni radovi i objasnio zašto se kasni sa rekonstrukcijom.

- Objektivni razlozi su ti što u ulici 70 godina ništa nije rađeno. Te instalacije su stare i kad je raskopana zatečeno je potpuno drugačije stanje od onoga što je pisalo u projektima - rekao je Vesić i dodao da postoje i subjektivni razlozi kašnjenja zbog čega će izvođači radova biti kažnjeni i neće više raditi u Beogradu.

Govoreći o izgradnji metroa, Vesić je kazao da se država od 2013. godine bavi tim pitanjem, da je prvo urađeno snimanje broja putnika u prestonici, a zatim master plan saobraćaja sa britanskom kompanijim WSP i domaćim stručnjacima, koji predviđa kako treba da se razvija saobraćaj i rešavaju problemi.

- Blizu smo da sa Francuzima potpišemo komercijalni ugovor, a uskoro ćemo i sa Kinezima, kako bismo u novembru započeli izgradnju metroa - rekao je Vesić.

Na kritike dela javnosti o planiranim linijama metroa, Vesić je kazao da je najopterećeniji saobraćajni pravac u prestonici potez od Makiškog polja do Sajma, odnosno do sadašnje autobuske stanice, ističući da je na tom delu četiri puta više putnika nego na Bulevaru kralja Aleksandra.

Kad se napravi depo na Makiškom polju, svi putnici iz pravca Obrenovca, Lazarevca, Barajeva, Umke i Uba će tu prelaziti na metro odakle će nastaviti put metroom i BG vozom koji se paralelno razvija.

- Od Makiškog polja do centra grada stizaće se za desetak minuta. Trenutno, BG voz od Vukovog spomenika do centra Lazarevca stiže za 63 minuta, a do centra Barajeva za 47 minuta, što je nemoguće automobilom ili autobusom - rekao je Vesić.

Naveo je da se priprema i dokument koji će Beograđanima pojasniti šta se sve dobija izgradnjom metroa i da će u aprilu biti završeno projektovanje depoa na Makiškom polju kako bi radovi počeli u novembru.

Do novembra će biti završeno i projektovanje prve faze prve linije, sa potpisivanjem komercijalnih ugovora sa francuskom i kineskom stranom, kako bi iz depoa odmah počeli da radimo prvu liniju bez zastoja.

- Tokom maja raspisaćemo i konkurs za idejno rešenje prvih 17 metro stanica, kojih će na prvoj liniji biti 21, a na drugoj 20. Biće pozvane domaće arhitekte i želimo da svaka metro stanica bude drugačija - rekao je zamenik gradonačelnika.

Dodao je da će prva linija metroa biti završena do 2028. godine, a da će 2023. godine biti završeno projektovanje druge linije koja će biti završena 2030. godine.

To, kako je rekao, znači da će Beograd imati ukupno 41 kilometar metroa, 41 stanicu i dve linije koje će pokrivati veći deo grada.

Pojasnio je da će prva linija imati stanice Makiško polje, Žarkovo, Trgovačku, Bele vode, pijacu Banovo brdo, Sajam, Gazelu, Savski trg, Trg republike, Bajlonijevu pijacu, Cvijićevu, Pančevacki most, Karaburmu, Diljsku, Višnjičku, Mirijevski bulevar, 7. beogradsku gimnaziju i završavaće se na Mirijevu.

Druga linija počinjaće na železnickoj stanici Zemun i ići će trasom Novi novosadski put, Filipa Višnjića, stadion Zemun, Senjska, Aleksandra Dubčeka, opština Novi Beograd, Merkator, Arena, Centar "Sava", Blok 18, Savski trg, Makenzijeva, Bulevar, Šumatovačka, Mite Ružica, Ustanička i sve do Mirijeva.

Vesić je u ime Grada Beograda čestitao pripadnicima policije i BIA na velikoj akciji hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i istakao da će to uticati na povećanu bezbednost svih građana.

Govoreći i radovima u Skadarliji, podsetio je da u toku treća odnosno poslednja faza rekonstrukcije, da je rok za završetak radova 10. maj, ali da će biti završeni ranije.

Komentarišući kritike u vezi sa tim radovima rekao je da su to samo "dokoni ljudi koji pričaju gluposti".

