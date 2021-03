VESIĆ: Beograd će uvek glasati protiv novih mera restrikcije, pa i policijskog časa!

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je danas da će "Grad Beograd će na sednici Kriznog štaba uvek glasati protiv bilo kakvih novih restrikcija pa i mere uvođenja policijskog časa jer takve mere nisu predlagane ni u novembru kada je dnevno u Srbiji bilo skoro 8.000 zaraženih.On je za TV Pink izjavio "da razume medicinski deo štaba, ali da ovo nije samo zdravstvena kriza, već i ekonomska i društvena, pa je zato važno usaglasiti mere sa ekonomijom".

"Ako nema ekonomije, nema ni zdravstva, nema vakcina, plata zdravstvenih radnika", rekao je Vesić.

On je ponovio da se mora naći balans i kompromis, jer svaka mera mora imati i zdravstveni i ekonomski aspekt, podsetivši da epidemija traje već godinu dana, tako da su bez zarade ostali ugostitelji, muzičari, turizam.

"Svako ko predlaže mere, neka nađe način da se isplate plate zaposlenima koji će ostati bez novca! Ne znam zašto bi se danas predlagalo vanredno stanje, a nije se predlagalo kada smo imali po duplo više novoobolelih", naglasio je Vesić.ž

On je istakao "da se tada znalo da se na planinama održavaju žurke, da ugostitelji rade, da su se ljudi okupljali do 5 ujutru". Na pitanje zašto se nije reagovalo, rekao je da ne zna i da je on zadužen za Beograd, a ne za planine.

Vesić je ocenio da su se građani opustili, pa je, stoga, Grad Beograd počeo da štampa brošure sa pravilima ponašanja nakon primljenje prve doze vakcine.

Kurir.rs/Beta

Kurir