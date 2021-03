ŠKRBIĆ SE OGLASIO POSLE PRIVOĐENJA: Nisam vređao policajca, pozivam Vulina da mi omogući sučeljavanje sa dotičnim

Informacija koja se jutros pojavila jeste da je bivši rukometaš Dragan Škrbić priveden jer je sinoć u stanu u Zemunu napravio proslavu sestrinog rođendana uz živu muziku klavijaturista sa zvučnicima, a sada se povodom tih navoda i oglasio.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Četvrtak veče proveo sam u stanu svoje rođene sestre u Zemunu. Nikakve organizovane žurke i ugrožavanja bilo čijeg zdravlja, o kojima se priča i piše ovih dana, nije bilo. U stanu je bilo nas četvoro. Nikakve "žive muzike" i "klavijaturiste" nije bilo u stanu. U jednom trenutku, po prijavi nekog od komšija, pojavila se patrola komunalne Policije sa zahtevom da smanjimo muziku sa zvučnika. To smo i uradili. U međuvremenu je jačina muzike ponovo zasmetala pa je došla patrola sa više policajaca. Napominjem da se događaj nije desio u mom stanu, tako da nisam bio odgovoran za jačinu muzike.

Ni u jednom trenutku nisam vređao policajce, niti bilo koga. Jedan od policajaca mi je tražio da napustim stan kako bi me legitimisao, na šta sam mu odgovorio da nemam nameru da napuštam stan, da ništa nisam uradio i da ako hoće da me legitimiše neka uđe. Njegov odgovor na to bio je:"Izađi napolje, pič.o!"

Na tu njegovu uvredu ponovio sam da nemam nameru da izlazim i da ako sme bez naloga da uđe u stan, neka to i uradi. Povukao sam se u dnevnu sobu, nakon čega je u stan ušlo pet policajaca koji su me priveli i odveli u stanicu.

U stanici nisam dobio nikakvo objašnjenje, niti sam dao izjavu. Nisam znao za šta se teretim, ali moram da kažem da je moj tretman od strane policajaca bio korektan.

Ponavljam, nisam nikoga vređao, već ja bio izvređan od strane jednog policajca kome sam zapamtio ime i broj legitimacije.

Kao dugodišnji rukometni reprezentativac sa najviše nastupa u istoriji našeg nacionalnog tima, svoj patriotizam sam dokazivao na svim meridijanima. I sada ga pokazujem svojim radom u kome svoje privatne i poslovne resurse stavljam u službu našeg zdravstvenog sistema pomažući u rešavanju kompleksinih spinalnih bolesti kod dece dovodeći vrhunske inostrane hirurge koji operišu u bolnicama širom Srbije i u obucavanju i edukaciji nasih mladih lekara u domenu spinalne hirurgije i ortopedije generalno.

Kao čovek sa takvim angažmanom mislim da nisam zaslužio ovakav tretman. Ponavljam, moje ponašanje ni jednog trenutka nije bilo nedolično, niti agresivno prema policijskim službenicima.

Zato molim ministra unutrašnjih poslova, gospodina Aleksandra Vulina da mi omogući sučeljavanje sa dotičnim policajcem, a ja ću svakako iskoristiti svoje građansko pravo i pokrenuti tužbu. U dogovoru sa mojim pravnim zastupnikom razmisliću i o pokretanju tužbe protiv pojedinih medija koji su objavljivanjem neproverenih i netačnih informacija naneli štetu mom imenu i ugledu", naveo je Škrbić.

Podsetimo, stanari zgrade prijavili su glasnu muziku, došla je komunalna milicija koju je rukometaš izvređao pa su zvali policiju.

Kada je patrola došla izvređao je i njih, a pretpostavlja se da je bio pod dejstvom alkohola posle čega je priveden sa sestrom i zetom.

