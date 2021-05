BAŠ U OVOJ ULICI NA BANOVOM BRDU KOPAĆE SE ZA METRO: Vesić obišao geološke radove za projekat prve linije beogradskog metroa

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas istražne geološke radove za projekat prve linije beogradskog metroa koji se trenutno, između ostalog, obavljaju i na lokaciji Trebevićke ulice na Banovom brdu.

Zajedno sa njim ovaj važan istraživački lokalitet obišli su i pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević i direktor JKP „Beogradski metro i voz” Stanko Kantar. Vesić je precizirao da su ovo završni radovi kako bi u novembru počela izgradnja metroa.

foto: Beoinfo

– Geološka istraživanja se uveliko rade, imamo ukupno oko 123 bušotine na teritoriji grada. Do sada smo već završili devedeset odsto bušotina, a oko 50 odsto laboratorijski obradili. Ovde se buši na 45 metara jer to će biti dubina metroa u ovom delu grada. To će biti i prosečna dubina metroa u gradu, a negde će biti niža, kao na Dorćolu gde će iznositi oko 19 metara – rekao je Vesić. On je precizirao da je neophodno da se izvrše geološka istraživanja kako bi kineska kompanija „Pauer Čajna” mogla da projektuje „krticu” koja će kopati tunel prečnika deset metara.

– U realizaciji ovog projekta učestvuju različiti stručnjaci i mnogo naših kompanija. Ovde sada rade naše kompanije koje se bave geološkim istraživanjima, sutra će to biti kompanije koje će graditi metro, a naši arhitekti će projektovati metro stanice. Na taj način ćemo ovaj najveći projekat u istoriji Srbije uspešno završiti, a Beograd će posle 50 godina dobiti metro – naglasio je zamenik gradonačelnika.

foto: Beoinfo

Vesić je istakao da su ova geološka istraživanja najveća koja su ikada rađena na teritoriji Srbije, što je i normalno kada se ima u vidu veličina projekta. – Sve je spremno da počne posao veka, čija realizacija kreće u novembru i Beograđani će prvu liniju metroa dobiti 2028, a drugu 2030. godine. U međuvremenu, naše preduzeće „Beogradski metro i voz” radi zajedno sa Zavodom za veštačenje katastar rizika, snimaju se sve zgrade na trasi metroa kako bi se znalo u kakvom su stanju i kakvu tehniku treba da sprovedemo kada budemo radili sam metro – rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Beoinfo/Foto: Beoinfo)