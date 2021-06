BEOGRAD DANAS PRELAZI 50 ODSTO VAKCINISANIH: Goran Vesić najavio šta je sledeći prioritet u borbi protiv korona virusa

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da je epidemiološka situacija u Beogradu veoma dobra i da će danas broj onih koji su primili obe doze vakcine protiv korona virusa preći 50 odsto.

Vesić je rekao da je zaključno sa jučerašnjim danom bilo 49,8 odsto revakcinisanih, a danas je taj broj 692.591 osoba.

- Naš plan je, inače, bio da u junu dostignemo 700.000 revakcinisanih. Danas ćemo preći 50 odsto, a verovatno sutra ćemo imati 700.000 revakcinisanih - rekao je Vesić za TV Hepi, a saopštila Gradska uprava.

foto: Printscreen TV Prva

Kada je reč o vakcinisanima, njih je 52,4 odsto, odnosno 729.821 osoba.

Vesić je naveo da je manji odziv kod mlađe populacije, dok je kod građana starijih od 65 godina, procenat vakcinacije 81,11 odsto.

- Ako dodate one koji su preležali korona virus i one koji zbog nekih zdravstvenih razloga ne smeju da prime vakcinu, mi smo bukvalno zaštitili kompletnu populaciju koja ima više od 60 godina. Sada je prioritet populacija od 18 do 30 godina - rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)