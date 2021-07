VEĆINA BEOGRAĐANA NOSI MASKE U PREVOZU, MLAĐI IZBEGAVAJU: Sugrađani uglavnom poštuju mere iako su vakcinisati

Uprkos poboljšanoj epidemiološkoj situaciji u zemlji, većina Beograđana i dalje nosi zaštitne maske u gradskom prevozu, a među onima koji se toga ne pridržavaju su uglavnom mladi.

Sugrađani sa kojima je danas razgovarala ekipa Tanjuga, rekli su da masku nose i kad ne radi klima u prevozu, a pojedini ističu da i dalje poštuju epidemiološke mere, iako su vakcinisani.

Jedan od sagovornika rekao je da obavezno nosi masku u prevozu, ali i da je primetio da ima i onih koji se toga ne pridržavaju.

- Poštujem i dalje mere, iako sam primio vakcinu - rekao je on.

Njegov sugrađanin Dragan se slaže sa njim i ističe da nosi masku zbog sebe i drugih, a na pitanje da li smatra da ljudi ne poštuju mere zbog povoljnije epidemiološke situacije, odgovara potvrdno.

- Medijska kampanja, otvoreni klubovi, restorani, kafane... To utiče da ljudi misle da je prošlo za vijek vekova. Možda jeste, možda nije videćemo... ali, konstantno nas bombarduju sa nekim novim virusima, sad neki delta. To samo Bog zna, to je neka serija bez kraja - kaže Dragan.

Beograđani kažu da je lakše boraviti u gradskom prevozu kada je uključena klima, ali i da je primetno da u mnogim autobusima ona ne radi.

- Ako idu novi autobusi, podnošljivo je, jer radi klima. Na linijama 704 i 707 svaki peti autobus je sa klimom. Ovi veliki nijedan nema klimu, čak uključe grejanje da bi hladio motor, to je jedna od varijanti za vozače - naveo je sagovornik Tanjuga.

Neki za prevoz koriste bicikl.

- Mi mladi ređe koristimo autobus - kaže jedan stariji muškarac.

Drugi sugrađanin se nadovezuje i navodi da retko ulazi u autobuse, ali i da tada poštuje epidemiološke mere.

- Apsolutno u zatvorenom prostoru i autobusima uvek nosim masku i zbog sebe i zbog drugih - poručio je.

