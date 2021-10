Pogledajte gde se nalazi prva biljna mlekara u regionu!

Svetlana i Maja su prijateljice koje su pre nešto više od godinu dana, u jeku pandemije, hrabro odlučile da svoju ideju pretvore u delo. Zajedno su otvorile prvu biljnu mlekaru u Beogradu, Srbiji, ali i regionu. Naziv mlekare u potpunosti opisuje kvalitet i savršen ukus njihovog mleka - KOMLEKO. „Sva industrijska mleka su bila mnogo drugačijeg ukusa koji nam se nije dopadao, sa mnogo raznih aditiva, a nismo uvek imale vremena da napravimo same naše mleko. Dugo smo pričale koliko bi bilo lepo da neko pravi ručno biljna mleka, pa smo se, jednog trenutka, samo zapitale - zašto to ne bismo bile mi? Tako smo rešile da ljudima damo priliku da probaju taj zaista specifični ukus koji ne može da se nađe u industrijskom biljnom mleku” ispričala nam je Maja.

Ako vam se, dok čitate ovaj tekst, vrzma po glavi ukus sojinog mleka iz supermarketa, niste jedini. Ipak, KOMLEKO nije ništa slično. Kada smo probali njihovo čokoladno mleko od lešnika i kakaa, shvatili smo o kojoj razlici Maja priča. U čemu je tajna? „To najbolje može da se objasni kao razlika između sveže ceđenog soka od pomorandže i nekog soka iz tetrapaka. To je glavna razlika, što se tiče ukusa i doživljaja, a što se tiče sastava ona je takođe velika, KOMLEKO ima mnogo veći udeo orašastih plodova u samom sastavu. Na primer sva industrijska mleka imaju između 2% i 5% do maksimum 7% dok KOMLEKO ide od minimum 15% do 30%, a nema ni nikakve šećere, nema nikakve aditive, konzervanse, ono je u potpunosti prirodno i sav ukus dolazi samo od tih sastojaka” objašnjava Svetlana. Ipak, ukus ovih mleka poseban je zato što su sva napravljena ručno, a Maja i Svetlana sastojke biraju pažljivo, trudeći se da orašasti plodovi budu najbolji koji mogu da se nađu i organski. Posebnu čar svim KOMLEKO napicima daje i posvećenost ove dve prijateljice. Osim mleka, možete probati i fantastični jogurt i sir od indijskog oraha! „Pravljenje novih proizvoda, pošto mi osim mleka imamo i jogurt i sir, može da deluje kao izazovno i komplikovano. Međutim to je nekako najzanimljiviji deo. To je baš eksperimentisanje i nemaš nikakve granice, pošto smo KOMLEKO Maja i ja, mi šta god odlučimo mi to bukvalno istog dana možemo da probamo i to je stvarno uživanje” govori nam Svetlana. KOMLEKO možete naručiti na njihovom zvaničnom sajtu, isporučuje se besplatno na kućnu adresu, sveže i u eko staklenoj flaši. Probajte drugačije, zdravo i ukusno mleko!