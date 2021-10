NEOBIČNA ŽIVOTINJA SE PROŠETALA DORĆOLOM! Tokom seobe zalutala u centar grada! Svi se pitali KOJA JE TO PTICA! (VIDEO)

Pre nekoliko dana beorgradsko naselje Dorćol posetio je jedan neobičan gost - ptica vodeni bik, koja živi u trsci i ne viđa se često. Snimak ove zanimljive životinje kako se šetka između atomobila na Dorćolu postavljen je na fejsbuk stranici "divlji Beogard", a mnogi korisnici društvenih mreža su se pitali o kojoj životinji se radi.

Poznavaoci ptica vrlo brzo su ustanovili da je reč o ptici vodeni bik, koja pripada porodici čaplji.

Ova životinja probudula je i pažnju jedne mačke koja ju je jedno vreme pratila, ali srećom ptica je uspela da izbegne ovu i druge opasnosti koje nosi beogradski asfalt, i kako se navodi u komentarima ispod snimka, spasena i odneta u beogardski zoološki vrt.

Vodene bikove je, inače, veoma teško uočiti u prirodi zato što su pravi majstori kamuflaže. Mnogo ih je lakše čuti zato što su mužjaci ove vrste veoma glasni, posebno u vreme parenja. Oglašavanje Vodenog bika se može čuti i do dva kilometra udaljenosti od ptice. Mužjaci i ženke su podjednakog rasta i mogu da dostignu velicinu od 69 do 81 centimetra. Nezgrapnog su izgleda, a perije im je u nijansama smeđe boje sa crnim tačkama što im pomaže pri kamuflaži. Veći su od ostalih srodnih vrsta čaplji. Raspon krila im dostiže od 110 do 130 centimetra a telesna masa od 0,87 do 1,94 kilograma. Najčešće se vide leti, ranim jutrom, dok lete iz ili prema skloništu. Vrat je u letu savijen, a zamasi krila brzi.

Vodeni bik nastanjuje močvarna i barska područja širom Evrope i Azije. Odgovara mu umerena i topla klima. Ova ptica migrira u toplije krajeve ako se voda njihovog staništa preko zime ledi. Veliki bik obično migrira u Indiju, Avganistan i Centralnu Afriku. U Srbiji Vodeni bik naseljava prostor Vojvodine. Procenjuje se da ukupna populacija ove vrste u Evropi iznosi između 20.000 i 44.000 jedinki.

Kurir.rs/R.K.