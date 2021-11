DRAGE KOMŠIJE, VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BLOK 33 Objekti planirani tik do kule neće moći da budu građeni jer je ona sada kulturno dobro

BEOGRAD - Drage komšije, verovatno ste svi upoznati sa činjenicom da je nedavno kula Genex proglašena spomenikom kulture. Ono što je još jedna dobra vest je da objekti koji su planirani tik do kule neće moći da budu građeni kako je planirano, uključujući i objekat na katastarskoj parceli 1173/7 za koji smo letos uputili primedbu i potpise podrške, a sve to zahvaljujući merama zaštite zaštićene okoline spomenika kulture. Hvala svima koji su nas podržali u borbi za očuvanje našeg bloka #blok33 #blokovi #novibeograd, s ponosom su se oglasili žiteli Bloka 33 kojem pripada Geneks ali i okolne zgrade na potezu od zgrade Uprave Carina do ulice Omladinskih brigada.

Kurir.rs/Facebook