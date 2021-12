POČINJU PRIJAVE ZA BESPLATNE NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE ZA DECU SA SAVSKOG VENCA

Gradska opština Savski venac je i ove godine obezbedila besplatne novogodišnje paketiće za svu decu uzrasta do 12 godina, koja imaju prebivalište na teritoriji opštine.

foto: Opština Savski Venac

Pozivamo roditelje da u periodu od 6. do 21. decembra preuzmu vaučere za dodelu besplatnih novogodišnjih paketića na pisarnici GO Savski venac (Kneza Miloša 69), svakog radnog dana od 8.00 do 18.00 časova. Prilikom preuzimanja vaučera potrebno je dati na uvid očitanu ličnu kartu roditelja i zdravstvenu knjižicu deteta ili đačku knjižicu za decu školskog uzrasta, kao i popuniti prijavni formular. Kako bi Novu godinu započeli sa osmehom i prazničnom čarolijom darivanja u kojoj mališani najviše uživaju, GO Savski venac organizuje tradicionalnu novogodišnju manifestaciju „Park otvorenog srca“ 1. januara 2022. godine s početkom u 11.00 časova, ispred Muzeja Jugoslavije. Novogodišnji paketići će biti podeljeni na dan manifestacije mališanima.

foto: Opština Savski Venac

Paketići se dodeljuju na osnovu prethodno preuzetih vaučera koje je potrebno predati prilikom dolaska na manifestaciju. Sve dodatne informacije u vezi vaučera i preuzimanja prijavnog formulara mogu se dobiti pozivom na broj 2061-703 ili putem sajta: www.savskivenac.rs.

Optšina Savski Venac