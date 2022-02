GORAN VESIĆ: Grad subvencioniše knjige za sve učenike prvog i drugog razreda

Grad Beograd nastavlja sa subvencionisanjem knjiga za sve učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za 2022. godinu, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić posle održanog sastanka sa izdavačima knjiga i predstavnicima Ministarstva prosvete.

On je podsetio da je prošle godine Grad Beograd pokrenuo subvenciju knjiga za učenike koji pohađaju državne škole.

Subvencija po učeniku iznosi oko 5.600 dinara, u zavisnosti od izdavača. Nabavka će obuhvatiti četiri knjige iz osnovnog paketa udžbenika, odnosno srpski ili maternji jezik, svet oko nas, matematiku i izabrani strani jezik – prezicirao je Vesić u Skupštini grada.

foto: Printscreen/Beoinfo

Za prošlogodišnju subvenciju, Gradu se na raspisani konkurs prijavio 25.741 roditelj, od ukupno 33.000 dece koja pohađaju prvi i drugi razred u Beogradu, naveo je zamenik gradonačelnika za Beoinfo.

– Novac za ovu subvenciju je već obezbeđen u budžetu Grada Beograda i ove godine će biti direktno uplaćen izdavačima, da bi udžbenici decu sačekali u školama. Na taj način izbegavamo gužve i nabavku knjiga po knjižarama – kazao je Vesić i zahvalio izdavačima i Ministarstvu prosvete na saradnji.

Grad Beograd je, kako je istakao, i za ovu godinu obezbedio novac za nabavku oko 17.000 tableta i oko 2.000 laptopova.

– Tableti će biti obezbeđeni za buduće učenike trećih razreda na teritoriji prestonice i na taj način ćemo za školsku 2022/23. godinu imati tablete za sve učenike od trećeg do sedmog razreda, kao i besplatne udžbenike za prva dva razreda. Takođe je obezbeđen i besplatni vaj-faj, te digitalni udžbenici, dok su laptopovi namenjeni za učitelje i nastavnike – podvukao je Vesić i podsetio da ovu uslugu nemaju deca ni u najrazvijenijim evropskim gradovima.

foto: Printscreen/Beoinfo

On je istakao da Grad Beograd, pored kontinuiranog ulaganja u obrazovanje, nastavlja sa realizacijom i drugih projekata poput projekta „Biznis ideja”, koji se realizuje preko gradske Fondacije za mlade talente.

– Projekat je prošle godine podržan sa milion dinara, ali zbog velikog interesovanja, mahom srednjoškolaca, Fondacija je ove godine obezbedila šest miliona dinara. Pokazalo se da su naši učenici, čak i osnovci veoma nadareni da patentiraju svoje biznis ideje – istakao je Vesić i najavio u skorije vreme raspisivanje konkursa.

foto: Printscreen/Beoinfo

Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić pohvalio je inicijativu Grada Beograda za nabavku besplatnih udžbenika.

On je ukazao i na to da je Vlada Srbije izdvojila 750 miliona dinara za nabavku udžbenika za učenike koji su prethodnih godina ostvarivali određena prava. Novina u odnosu na prethodnu godinu je da će to pravo moći da ostvare i posebno nadareni učenici, istakao je Pašić i pozdravio odluku Grada Beograda o nastavku nabavke tableta za većinu osnovaca.

Sastanku je prisustvovala zamenica predsednika Skupštine Grada Beograda Andrea Radulović.

(Kurir.rs)