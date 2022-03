POKREĆE SE PETICIJA DA U KNEZA MILOŠA OGRANIČENJE BRZINE BUDE NA 20 KILOMETARA NA ČAS? U tome ima dosta ironije, OVAKO je počelo

U jednoj od najprometnijih saobraćajnica u srpskoj prestonici, u Ulici kneza Miloša ograničenje brzine je 50 kilometara na čas, baš kao i u mnogim drugim ulicama u gradskoj zoni.

Ipak, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja na Tviteru je napisao da bi u ovoj ulici moglo da se promeni ograničenje brzine.

Naime, on je napisao sledeće:

- Podnosim inicijativu da se u Kneza Miloša i Takovskoj uvede ograničenje brzine na 20 kilometara na čas celom dužinom, molim sve za podršku! Ako od Pupinovog mosta do Zrenjaninca ne može brže od 50, onda ne sme istom brzinom kroz centar grada! - napisao je on.

Ipak, kako navodi, on je bio ironičan.

Damir Okanović

Navodi da je to napisao upravo zbog jedne nelogičnosti koju je pomenuo, a nama ih je naveo još nekoliko:

- Pupinov most - šest traka, fizički odvojene, ograničenje 50 kilometara na čas

Pupinov most

- Kneza Miloša - pet traka bez fizičkog razdvajanja,ograničenje 50 kilometara na čas

- Gavrila Principa - po jedna traka bez razdvajanja, ograničenje 50 kilometara na čas

- Branka Krsmanovića - jednosmerna sa jednom trakom, ograničenje 50 kilometara na čas.

Neki su shvatili da je u pitanju šala, iako još uvek nije prvi april, pa su komentarisali sledeće:

- U tim ulicama ne može brže ni da hoćeš - napisao je jedan sugrađanin.

Inače, šala Okanovića usledila je nakon što je jedan Tviteraš napisao molbu nadležnima da se ograničenje brzine od Pupinovog mosta do groblja Zbeg promeni.

- Obilaznica od Pupinovog mosta do Petlje Zbeg, završeno postavljanje razdelne zaštitne bankine, a brzina nije povećana sa 50 kilometara na čas, a nastavak koji je ranije završen od petlje Zbeg do Pančevačkog puta povećana na 80 kilometara na čas. Ima li mogućnosti da se to promeni? - upitao je on, da bi potom usledio odgovor Sekretarijata za saobraćaj.

Oni su napisali sledeće.

- Poštovani, obaveštavamo Vas da na ovoj deonici sa aspekta bezbednosti učesnika u saobraćaju ne postoje saobraćajno tehnički uslovi za povećanja ograničenja brzine kretanja za vozila.

