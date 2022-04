JEZIVA SCENA U BEOGRADU: Pitbul brutalno izujedao malog Arčija, virila mu noga iz čeljusti! Sve se desilo pored bebe

Jedan mali pas, star 3 godine i 4 meseca, brz, vispren i omiljen u kraju postao je žrtva pitbula u naselju Braće Jerković.

To je Arči. Srećom, kobne povrede su izbegnute, iako je pas mnogo propatio. Nakon operacije i zbrinjavanja Arči se oporavlja. Međutim, vlasnica je ogorčena posle svega što se dogodilo, jer je, kaže, momak koji šeta bez brnjice pitbula prema svom psu izuzetno nasilan.

Baš zato pas je, posle jedne scene, u naletu agresije napao Arčija, u subotu, uoči Uskrsa, i to dvadesetak metara od bebe koju je vlasnica takođe povela u šetnju, piše Telegraf.

- Pas nije kriv i ne treba uspavati psa, već ga treba oduzeti tom čoveku. Čula sam da je napao najmanje četiri psa, a ljudi upozoravaju vlasnika da ne dovodi pitbula bez brnjice. Vlasnik se agresivno ponaša prema psu, on ga šutira nogom, tera da skače na drvo, viče "drži" - priča vlasnica.

Čak je, objašnjava, i jedan trener pasa upozorio vlasnika ovog pitbula da, ako ga kažnjava, a ne nagrađuje kada nešto dobro uradi, od psa će napraviti krvolola.

- Kad sam dolazila u park pomislila sam "Bože, ovaj još šutira psa". Arči je otišao do drveta koje redovno "potpiše", nije otišao da ga izaziva. Tad je napadnut. Ja nisam videla momenat kad ga je zgrabio, samo sam čula ciku. U takvim situacijama vreme ne možete da procenite, možda je bilo 10 sekundi, možda 2 minuta, kolko je trebalo da ga izvadimo - ispričala je vlasnica.

Naglavačke visio iz čeljusti pitbula

Njen pas je, kaže, naglavačke visio iz čeljusti pitbula.

- Vlasnik ga drži za ogrlicu i samo kaže: "Pusti, pusti". Ja sam pitbula udarila po glavi da skrenem pažnju ka meni, da mu se bar malo otvore čeljusti i ispadne nogica. To se i desilo, ali ostala je šapica iščupala sam je iz usta i tako mu slomila i prst - ispričala je vlasnica povređenog psa.

Kako kaže, jedna komšinica, koju je verbalno napao vlasnik pitbula pozvala je policiju, ali za kažnjavanje nenošenja brnjice nadležna je - komunalna milicija. Kada jedan pas napadne drugog, to nije krivično delo.

- Ne može se ćutati, ja sam zato pozvala komšije da svaki put kada vide psa bez korpe zovu odmah komunalnu miliciju. Oni će izaći na teren, prepoznati vlasnika po opisu odeće i kazniti ga ukoliko pas nema brnjicu - priča vlasnca.

Duboka rana, polomljena noga

Arči je sada kod kuće, u bolovima, uzdiže se samo na prednje nogice. Zadnja mu je polomljena na dva mesta, a ima i duboku ranu.

- Ušili su ga na tri mesta. Ta najveća rana je bila jako duboka i kažu da je za milimetar promašen ureter, da je tu nešto pokidano ne bi mu bilo spasa. Noga mu je potpuno plava, polomljena je koska i prst - kaže vlasnica.

Pas nije u životnoj opasnosti i oporavlja se. Za sada postoji nada da će kao nekad da trčkara "kao metak" i da će biti onaj stari. Ali, neke rane nikad ne zacele, traume će ostati.

- Njemu nije jasno šta se njemu dešava, zašto ga boli... Do juče popodne je bio na klinici sa kragnom, to mu je dodatni stres. Nije bio kod kuće, nije video nas... Ja ga sad ne izvodim, spustim ga samo ispod zgrade na jastuku i stavim na travu. To je, inače, izložbeni pas, ima neke nagrade, toliko je lep, živahan, energičan. Kad bacite loptu on poleti, on toliko voli da trči, skače na zadnjim nogama kao zeka...

Inače, beba sa kojom je bila u parkiću u trenutku napada ima svega 11 meseci i, kako kaže vlasnica, bila je udaljena svega 20 metara, u kolicima.

