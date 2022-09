ROĐENDAN PRVOG PROGRAMA RADIO BEOGRADA PROSLAVLJEN U SREMSKOJ MITROVICI: Nastupili Narodni ansambl i Big Bend RTS-a

Izložba posvećena likovnoj zbirci Narodne biblioteke Srbije otvorena je u Parku vojvode Vuka, a svečano su je otvorili direktor Narodne boblioteke Srbije Vladimir Pištalo i predsednik Gradske opštine Stari grad Radoslav Marjanović. Postavku čine fotografije dvadeset umetničkih dela koja su deo kulturnog nasleđa Narodne biblioteke Srbije. Reč je o likovnim ostvarenjima najpoznatijih srpskih slikara s kraja 19. i početka 20. veka kao što su Vladimir Veličković, Đura Jakšić, Ljubica Cuca Sokić, Mića Popović, Petar Lubarda i mnogi drugi. Izložbu su pripremili istoričari umetnosti Narodne biblioteke Srbije Dušan Zlokolica i Mirjana Simoski, dizajn izložbe je radio Miloš Ninković, dok je autorka fotografija Biljana Rakočević.

Otvaranje izložbe dela savremene likovne umetnosti u Srbiji s kraja 19. i početka 20. veka simbolična je najava velike izložbe likovnih dela iz zbirke Narodne biblioteke Srbije koja će biti izložena u Galeriji SANU u junu 2023. godine.

„Gradska opština Stari grad želi da na najbolji mogući način građanima Beograda predstavi umetnička dela koja se nalaze u fundusu Narodne biblioteke Srbije. Fotografije dela naših najvećih umetnika danas su izložene u javnom prostoru kao najava velike izložbe umetničke zbirke Narodne biblioteke Srbije, koja će biti otvorena u Galeriji SANU u junu sledeće godine. Saradnja Gradske opštine Stari grad i Narodne biblioteke Srbije od velikog je značaja zbog buduće izgradnje memorijalnog centra na mestu nekadašnje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, koja je stradala u bombardovanju Beograda 1941. godine kada je u požaru izgorelo preko pet stotina hiljada knjiga – rekao je na otvaranju predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović.

Vladimir Pištalo, pisac i direktor Narodne bibliteke Srbije, kazao je da je institucija na čijem se čelu nalazi kulturno čvorište Srbije i centar koji predstavlja našu kulturu u svakom smislu. Narodna biblioteka Srbije je organizator brojnih kulturnih dešavanja kao što su koncerti, pozorišni sadržaji i predstavljanje novih knjiga.

„Drago mi je što imamo dobru saradnju sa opštinom Stari grad, jer je opština Stari grad simbol ovog grada, a ovaj grad je simbol ove zemlje. Zahvaljujući dalekovidosti opštine Stari grad, svaki šetač ovde može da vidi neka umetnička dela koja nikada nisu izašla iz Narodne biblioteke, kao što je portret Miloša Crnjanskog koga je naslikao Sava Šumanović. Kulturna dobra nisu stvorena da budu unutar zidova, ona su stvorena da budu sa druge strane zidova i ovo jeste izlazak na trgove, na agoru. To smo počeli sa opštinom Stari grad i to je dugoročna saradnja koju ćemo nastaviti sve do izgradnje memorijalnog centra na Kosančićevom vencu, koji će da priča priču ovoga grada kada je izgorelo pola miliona knjiga i 1300 rukopisnih knjiga od 17. do 19. veka, što je bio ogroman udarac našoj kulturi. Svi naši kulturni napori imaju cilj da se prevaziđe trauma i unapredi svest o našoj kulturi i tradiciji“, rekao je pisac Vladimir Pištalo, direktor Narodne biblioteke Srbije.

Jedan od autora izložbe i urednik kulturnih programa Narodne biblioteke Srbije Dušan Zlokolica kaže da su umetničke slike koje čine ovu izložbu samo deseti deo ukupne likovne zbirke biblioteke.

„Izložba prikazuje širinu likovne zbirke koja se čuva u Narodnoj biblioteci. Najstarije delo koje ovde možemo videti je „Žena u srpskom“ Đure Jakšića s kraja 19. veka, koje se čuva u sefu biblioteke. Posetioci, između ostalog, mogu da vide i portret Vuka Karadžića koji je nasliokao Mića Popović, „Narodnu biblioteku u plamenu“ autora Antona Hutera, koja je jedan od retkih primera gde se predstavlja trenutak kada je Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu pogođena. Zbirku još čine otkupljena ili poklonjena dela, kao i dela iz legata“, rekao je Dušan Zlokolica.