OBRT U SLUČAJU NAPADA U MIRIJEVU: Mitar tvrdio da ga prebila četvorica i da je upao u šaht, očevici imaju drugačiju priču

Obrt u slučaju Mitra S. (44), teško povređenog dok je sinoć oko 21 čas šetao pse u Mirijevu. Prema njegovim rečima, napala su ga četvorica muškaraca i otela mu mobilni telefon, a tako povređen završio je u šahtu.

Međutim, kako tvrde stanari kuće u čije dvorište je na kraju ovaj muškarac uspeo da dođe, on je nije upao u šahtu, već je ležao u blatu i molio da se ne zove policija.

- Ćerka je sinoć krenula do prodavnice kada smo videli da su nam u dvorištu neki psi. Bili su veliki i sve vreme su lajali. Ja sam podigla roletnu i videla muškarca koji leži pored šahte. On me je čuo i video i rekao mi da zovem Hitnu pomoć. Molio je da ne zovemo policiju - priča nam žena.

Prema njenim rečima, on je govorio da nema nikog ko bi mogao da dođe.

- Komšinica je pokušavala da dobije Hitnu pomoć, međutim, posle nekog vremena pozvala je policiju koja je došla posle sat vremena. On je i dalje nepomično ležao na zemlji. Hteli smo i da pozovemo nekog od porodice, bilo koga, ali on je rekao da nema nikog i da je usamljen. Rekao je i da nema telefon - objašnjava nam ona.

Kako nam je rekla, Mitar ne živi kod njih u ulici niti su ga ranije videli.

- Ne znamo da li ga je zaista neko pretukao. Mi smo prvo mislili da je to muškarac koji se često kretao ovim ulicama i za sobom ostavljao kamenčiće da bi znao da se vrati. Međutim, to nije bio on. Mi njega ne poznajemo, nikad ga pre nismo videli, on sigurno ne živi ovde. Nije bio pijan, znao je da kaže i ko je i odakle, ali sumnjamo da je možda bio nadrogiran. Samo nam to ima smisla - rekla nam je ona.

