GRADONAČELNIK BEOGRADA NAJAVIO KONKURS U NAREDNIH DESETAK DANA: Šapić: Licitacijom za splavove do uređenog Savskog keja

U narednih desetak, petnaest dana biće raspisan konkurs za licitaciju budućih lokacija za splavove na Savskom keju, a telefonski broj kancelarije u kojoj zainteresovani građani mogu da dobiju sve informacije je na sajtu Sekretarijata za privredu, izjavio je za Beoinfo gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

- U međuvremenu će biti dovedena električna energija i voda i svaka lokacija za splav će imati svoj priključak. To će značiti da su splavovi legalno postavljeni, plaćaće zakup prostora kao i utrošak vode i struje, a imaće i obavezu ugradnje prečišćivača za otpadne vode koje odlaze u reku. Zaista smo napravili jednu odluku koja je pokrivena sa svih aspekata - rekao je Šapić.

On je precizirao da se do broja od trideset lokacija za splavove došlo tako što je uzeta u obzir zakonska regulativa da između splavova mora da bude razmak od petnaest metara, iz bezbednosnih razloga, kao i da splavovi neće biti postavljeni tamo gde se nalaze prostori za reni-bunare.

- Kada se sve to uzme u obzir dolazimo do toga da ćemo od 100 splavova koji danas postoje doći do 30. To će biti lokacije gde će jasno biti definisani gabariti splavova. Kada se bude raspisao konkurs, Ko god želi moći će da dođe i da licitira za zainteresovanu lokaciju. Nakon toga će se krenuti u obaveštavanje vlasnika splavova koji su sada postavljeni da imaju određeni rok do kada moraju da uklone svoj splav, a u suprotnom će biti uklonjen od strane Gradske uprave - rekao je prvi čovek prestonice.

foto: Grad Beograd

On je istakao da će naplata početi od onog momenta kada se bude završio prvi deo infrastrukture, odnosno kada se uvede voda i struja na tu poziciju, a očekuje se da bi trebalo da bude do nove godine ili početkom 2023. godine.

- Doneli smo odluke koje niko nikada nije pokušao da donese, ušli smo u procese koje niko nikada nije pokušao da uđe i sprovešćemo ih sigurno. Treba nam vreme da bi kvalitetno napravili svaku poziciju i kako bi sve bilo uređeno po pravilima i u skladu sa zakonom, a i da ne bi ugrozili šetalište - objasnio je Šapić.

Kako je rekao, onog momenta kada se bude oslobodila ta pozicija i kada splav bude mogao da se zakači i koristi ono što mu je Grad obezbedio, počeće da se plaća zakup.

- Paralelno sa tim ćemo ući u projektovanje uređenja celog Savskog šetališta. Govorimo o tri nivoa, nivo do reke, središnji deo koji je uglavnom zelena površina i gornji nivo šetališta. Očekujem ukoliko uspemo da obezbedimo sredstva ove godine, da započnemo taj projekat, a rekonstrukcija će se raditi po fazama - rekao je Šapić.

On je najavio da će svi učesnici na licitaciji za lokaciju imati istu početnu cenu.

- Verujem da za dve, tri godine na tom mestu možemo da imamo lepše šetalište čak i od Beograda na vodi. Dozvolite mi da kao Novobeograđanin u ovoj situaciji tu budem i malo subjektivan. A Beograd na vodi jeste pokazatelj da je i nemoguće, moguće - istakao je prvi čovek prestonice.

On je najavio i uređenje i ostalog beogradskog priobalja, koje prema njegovim rečima ne mora da bude po principu uređenja Savkog šetališta ili Beograda na vodi, ali koje će svakako omogućiti red među plovnim objektima, kao i prilaz reci.

Gradonačelnik Šapić je rekao da može da obeća Beograđanima da neće odustati od stvari za koje veruje da su ispravne, podsetivši da je grad već ušao u ove aktivnosti i da će one biti sprovedene.

Kurir.rs/ Foto/Source:Beograd Info