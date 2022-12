NI VAUČERI, NI BESPLATNI UDŽBENICI NEĆE UGROZITI BILO KOJI DRUGI PLAN! Šapić: Gradićemo vrtiće, asfaltirati ulice više nego ikad

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić gostovao je večeras u emisiji "Panorama" na Studiju B i tom prilikom govorio o vaučerima, besplatnim udžbenicima, novom budžetu prestonice i drugim planiranim projektima.

Šapić je na početku rekao da je funkcija koju sada ima potpuno drugačija od prethodne, ali da se njegovi stavovi nisu mnogo promenili.

- Nisu se moji stavovi mnogo promenili, suštinski o Beogradu mislim isto, ali se promenila moja uloga i drugačije je biti predsednik opštine, a drugačije gradonačelnik. Pitala me je jedna vaša koleginica o Novom Beogradu, ja ljubav prema svojoj opštini ne krijem i mislim da tu nema ništa loše.

Gradonačelnik je potom govorio o planovima i ulaganjima.

- Ni vaučeri ni besplatni udžbenici niti jedan od projekata neće ugroziti bilo koji drugi plan. Gradićemo i dalje vrtiće, asfaltiraćemo ulica više nego ikad, Zemunci će dobiti rekonstruisanu glavnu ulicu, radovi će trajati godinu dana, ali trudićemo se da ne ometamo mnogo saobraćaj. Radićemo noću, vikendima, snaći ćemo se kako znamo da olakšamo život građanima. Pored toga što smo uveli besplatne udžbenike za sve osnovce, što nikada nije bilo za sve predmete, komplet, sada su besplatni i za srednjoškolce. Baš bih voleo da vidim nekoga ko će imati hrabrosti da ukine ovu meru posle mene. Ne, nego će svi morati da obezbede sredstva i da nađu mesta u budžetu za ovu meru. Takođe, uvodi se beogradska kartica sa kojom ćete moći da dobijete razne popuste, a moći ćete da uđete besplatno na sve bazene pod nadležnošću Grada.

Šapić je govorio i o problemu nove autobuske stanice, koja je trebalo da bude preseljena na Novi Beograd, ali radovi stoje.

- Kada je u pitanju izgradnja nove autobuske stanice, problem je što je BAS trebalo da izgradi zgradu na tom placu, a oni svoj deo obaveze nisu ispunili. Ne ulazim u to kakav je ugovor, ko ga je potpisivao, ali došli smo u situaciju da to stoji jer oni ne ispunjavaju obaveze, dok je Grad sa druge strane ispunio sve što piše u ugovoru. Ja nisam Čarobnjak iz Oza da završim to što stoji već tri godine za šest meseci. Trebalo bi sad da smo postigli neki dogovor da se to reši.

Kada je u pitanju nivo buke u Beogradu, Šapić kaže da je važno pre svega šta je Beograđani reći.

- Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da zaštitim interes običnog građanina. Ne može nama biti važniji neki Nemac ili Francuz koji je došao kao turista i sad zbog njega treba da radi sve celu noć i da se čuje muzika. Imamo Lice grada, koje služi upravo tome, služba koja vodi računa o redu i miru. Ne može da se ulazi, kao do sada Komunalna milicija, u jedan restoran i da se zatvara zbog buke, a sledeća dva da preskačete. To liči na reketiranje.

Telefon za pomoć građanima Uvodi se jedinstveni broj na koji će građani moći da zovu, kažu: "Pukla mi je cev, nemam struje". Taj broj i ta služba biće umrežena sa "Belim", koji odmah izlaze na teren. I to nije daleka budućnost, to će da zaživi. Beograđani će imati sigurnost da uvek ima ko da im pomogne. Ako nije potrebna intervencija, može i savet, pomoć. Rok će biti 72 sata za stvari koje nisu hitne, a za hitne intervencije izlazimo odmah na teren.

Splavovi su lepa stvar, ali oni treba da budu uređeni

- Ja mislim da su splavovi lepa stvar, ali oni treba da budu uređeni i treba voditi računa o prirodi. Znate koliko je retko da jedan grad bude na dve reke, ja sam sebe ne bih mogao da pogledam u oči da ne učinim bolje za Beograd. Ja sam se do sada potrudio da dosta toga uradim, a vreme će tek pokazati šta je sve ostalo iza mene.

- Ja nisam došao na ovo mesto da bih se posle toga šepurio po Bežanijskoj kosi kako sam poznat i popularan. Ja sam došao da iza mene nešto ostane. Za svaki moj projekat postoje ljudi koji spremaju kontra mere kako se to ne bi ostvarilo. Ponekad nam to uspori posao, ali ne žalim se, trudim se da izguramo do kraja.

