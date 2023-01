NOVI DETALJI DRAME NA FRISTAJLERU Evo kada je TAČNO nastao HAOS, svi su se uspaničili! POGLEDAJTE kako je bilo ispred splava VIDEO

Kako odmiče prvi dan 2023, "isplivava" sve više detalja drame sa dočeka Nove godine na "Fristajleru".

Kako za Kurir kaže mladić koji je, kao i svi ostali, na taj splav došao kako bi se lepo proveo, drama je počela tačno dva minuta posle ponoći.

"Svi su panično krenuli da beže napolje, stvorila se baš velika gužva i voda je krenula još brže da ulazi. Ubrzo je ceo splav bio pod vodom. Oni koji nisu uspeli među prvima da izađu, bili su potpuno mokri", kaže ovaj mladić.

00:21 Tone Fristajler, ljudi beže

Zavladala je panika i samo pukom srećom nije bilo teže povređenih.

"Svi su se uspaničili jer nikome nije bilo jasno šta se događa, samo je sve krenulo da se ljulja, naginje. Nastao je haos. Sreća je što se niko nije povredio i što se niko nije prevrnuo u reku. Zato su ljudi koji su bili do ograde prvi morali da izađu. Niko nije uzeo stvari, sve smo ostavili. Danas ko je našao svoje, našao je i to je to".

(Kurir.rs)