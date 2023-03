PROMENA TRASE VOZILA GSP ZBOG RADOVA: Izmene na 10 linija, evo kojim rutama će saobraćati

Zbog radova na redovnom održavanju u Ulici auto-put za Zagreb, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom dr Žorža Matea do zone raskrsnice sa Ulicom partizanske avijacije, od 11. do 15. marta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Ulica se u potpunosti zatvara za saobraćaj tokom izvođenja radova. Vozila javnog prevoza saobraćaće u ovom periodu na sledeći način:

– u smeru prema Bežanijskoj kosi, vozila sa linija 74, 75, 76, 612 i 708, kao i noćne linije 75N će se od raskrsnice ulica Tošin bunar i Dr Žorža Matea kretati sledećom trasom: Tošin bunar – ulazna rampa na Bulevar Arsenija Čarnojevića (smer prema Šidu) – Bulevar Arsenija Čarnojevića (smer prema Šidu) – isključenje sa Bulevara Arsenija Čarnojevića u zoni skretanja za Bežanijsku kosu – Ulica partizanske avijacije i dalje redovnim trasama;

– u smeru prema gradu, vozila sa linija 74, 75, 612 i 708, kao i noćne linije 75N će se kretati sledećom trasom: Partizanske avijacije – isključenje za Bulevar Arsenija Čarnojevića (smer prema Nišu) u zoni TC "Okov" – Bulevar Arsenija Čarnojevića (smer prema Nišu) – isključenje sa Bulevara Arsenija Čarnojevića u zoni skretanja za Tošin bunar – Tošin bunar i dalje redovnim trasama;

– u smeru prema gradu, vozila sa linije 76 će se kretati sledećom trasom: Bežanijska kosa – Dr Žorža Matea – Tošin bunar – ulazna rampa na Bulevar Arsenija Čarnojevića (smer prema Šidu) – Bulevar Arsenija Čarnojevića (smer prema Šidu) – isključenje sa Bulevara Arsenija Čarnojevića u zoni skretanja za Bežanijsku kosu – Partizanske avijacije – Auto-put za Zagreb (ulica pored TC „Okov”) i dalje redovnom trasom do Ulice Marka Čelebonovića – Ulica Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za Bulevar Arsenija Čarnojevića (smer prema Nišu) u zoni TC "Okov” – Bulevar Arsenija Čarnojevića (smer prema Nišu) – isključenje sa Bulevara Arsenija Čarnojevića u zoni skretanja za Tošin bunar – Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Na izmenjenom delu trasa vozila će koristiti sva postojeća stajališta.

Promena trasa linija 58, 88 i 512 zbog hitnih radova u Vodovodskoj ulici

Zbog hitnih radova koje izvode ekipe Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” i zatvaranja Vodovodske ulice u visini kućnog broja 125, u subotu, 11. marta doći će do izmene trasa linija 58, 88 i 512, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila sa ovih linija saobraćaće od 8 do 20 časova preko Požeške ulice, Endija Vorhola, Milorada Jovanovića, Vodovodske i dalje redovnim trasama.

Zbog radova u Gandijevoj promenjena trasa linije 82

Zbog izvođenja druge faze radova na otklanjanju kvara na kanalizacionoj mreži u zoni raskrsnice Vojvođanske i Gandijeve ulice, od 12. marta do 2. aprila doći će do promena u radu linije javnog prevoza 82, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode u desnoj kolovoznoj traci Gandijeve ulice, neposredno ispred zone same raskrsnice, u smeru ka Ulici Jurija Gagarina. Predmetni radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje Gandijeve ulice u ovoj zoni, zbog čega će vozila sa linije 82 u smeru ka Bloku 44 i dalje saobraćati ulicama: Gandijevom, Pere Segedinca, Mustafe Golubića, Vojvođanskom, Gandijevom i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Vozila sa linija 45, 71, 601, 601N i 603N se vraćaju na svoje redovne trase, navodi se u saopštenju.

Linija 602 saobraća izmenjenom trasom

Tokom izvođenja radova na izgradnji deonice dodatka auto-puta E763, od Surčina do Novog Beograda, od 12. do 31. marta doći će do promene u radu linije javnog prevoza 602, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Radovi se izvode na kolovozu u Vinogradskoj ulici, na delu od kružnog toka Vinogradske, Vojvođanske, Surčinske i Ulice dr Ivana Ribara do Vojvođanske u zoni stajališta „Silosi”. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi doći će do potpunog zatvaranja za saobraćaj predmetne deonice, zbog čega će vozila sa linije 602 u oba smera saobraćati trasom: Vojvođanska – kružni tok – Surčinska – Vojvođanska u Surčinu do terminusa SRC „Surčin”.

Privremeno se izmešta stajalište „Blok 61” za linije 45, 604, 605 i 610, gledano u smeru ka Bloku 45, na lokaciju koja se nalazi stotinak metara dalje u istom smeru.

