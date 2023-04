GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Od 1. septembra vrtići u Beogradu besplatni za svu decu

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će od 1. septembra vrtići u Beogradu biti besplatni za svu decu.

Grad Beograd je obezbedio novac za svu predškolsku decu, koja će biti subvencionisana sa 100 odsto, nevezano od toga da li idu u državne ili privatne vrtiće, rekao je Šapić u intervjuu za portal Pink.

Ta usluga strahovito mnogo košta, ali to ne znači da nije toga vredna, rekao je Šapić i istakao da je obezbeđen novac, bez obzira na to što je u poslednjih nekoliko godina gotovo dupliran broj dece, korisnika predškolskih usluga.

Mi smo to najavili prošle godine kad smo spremali budžet, znači, to je nekih 5.500 dinara, to će od sada Grad Beograd sve nadoknađivati. To je možda i najvažnija informacija za sve roditelje, rekao je gradonačelnik.

Značajno je i da će Beograd nastaviti da povećava svoje kapacitete gradnjom novih vrtića i ubacivanjem u sistem grada privatnih vrtića koji ispunjavaju te uslove, najavio je Šapić.

Kurir.rs/Fonet