Gradska opština Stari grad i ove godine organizuje besplatnu školu plivanja i vaterpola

Treću godinu zaredom, Gradska opština Stari grad misli na najmlađe. I ovog leta, u saradnji sa VK Dorćol, VK Stari grad i SRPC-om “25. maj - Milan Gale Muškatirović” biće organizovane besplatne škole plivanja i vaterpola za decu uzrasta od 6 do 15 godina.

Kao i prethodne dve godine, a počevši od 1. jula, najmlađi Starograđani će imati priliku da, zajedno sa trenerima iz vaterpolo klubova “Dorćol” i “Stari grad”, treniraju, vežbaju, usvajaju zdrave životne navike i ljubav prema sportu.

U okviru programa “Stari grad misli na tebe”, GO Stari grad tradicionalno organizuje niz besplatnih programa za građane svih starosnih grupa, a posebna pažnja je posvećena aktivnostima najmlađih - koncerti, predstave, kreativne i edukativne radionice, škole sporta i jezika su samo deo dešavanja u kojima će mališani moći da uživaju.

Pravo na učešće u besplatnim programima imaju deca sa prebivalištem na teritoriji GO Stari grad, kao i ona koja pohađaju predškolsku ili školsku ustanovu na teritoriji Starog grada. Zainteresovani roditelji mogu prijaviti decu u Uslužnom centru opštine, svakog radnog dana od 8 do 16 časova, a prijave traju do 28. juna.

Veliki odziv dece prethodnih godina je najveći pokazatelj uspešnosti ove inicijative - preko 3600 mališana je do sada pohađalo programe sa teritorije GO Stari grad.

Stalnim organizovanjem ovakvih i sličnih aktivnosti, GO Stari grad nastaviće da sprovodi akcije koje uključuju i mlađe i starije sugrađane i da im nudi mogućnost aktivnog leta u Beogradu. Jedan od prioriteta Gradske opštine Stari grad će uvek biti ulaganje u budućnost najmlađih generacija, zato je akcenat ove godine bio na osmišljavanju novih programa i unapređivanju postojećih, kako bi se mališanima omogućilo da na kvalitetne načine provedu slobodno vreme.

