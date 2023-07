SPREMITE ZALIHE NA VREME: Sutra bez vode potrošači u naselju Rakovica selo i Ulici Zarije Vujoševića na Novom Beogradu

Iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” su saopštili da će njihove ekipe sutra od 8.30 do 18 časova izvoditi radove na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac.

U tom periodu bez vode će ostati potrošači u naselju Rakovica selo, i to u Bulevaru JNA (od Jovana Milovanovića do Bulevara patrijarha Germana), Bulevaru patrijarha Germana (od Bulevara JNA do Zemljoradničke), Jovana Milovanovića, Isidora Bajića, Bogdana Bolte, Miloša Miloševića, Lojze Dolinara, Velibora Gligorića i Perice Ivanovića.

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd, istog dana od 9 do 22 časa vodu neće imati ni potrošači u Ulici Vladimira Popovića, brojevi 8, 8a i 6a, i u Ulici Zarije Vujoševića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatni broj 0800-11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, kao i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs/Beoinfo)