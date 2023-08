KAD POČINJE IZGRADNJA METROA? Zaustavljanja saobraćaja neće biti, menja se izgled Beograda

Saobraćajnice će prilikom izgradnje metroa delimično biti uzurpirane na stanicama kod Sajma, Banovog brda, Ade Ciganlije, Mostarske petlje, kaže direktor "Beogradskog metroa i voza" Andreja Mladenović.

Nikakvog zaustavljanja saobraćaja neće biti, dodao je, kod Savskog trga, Trga Republike, Bajlonijeve pijace.

Prema poslednjim izjavama zvaničnika, prvi voz ispod Beograda trebalo bi da prođe za pet godina. Nasipanje terena na Makiškom polju se privodi kraju, a prve objekte građani će moći da vide početkom naredne godine.

Kao i u evropskim gradovima, stanice će nesumnjivo promeniti izgled prestonice. Zgrada tržnog centra Staklenac na Trgu republike, koja je preživela desetine najava rušenja, biće uklonjena. Promena će biti i kod Karađorđevog parka. Na Sajmu, biletarnica više neće biti ulaz u Sajam, nego stanica.

Kada će "Bajlonijeva" pijaca biti zatvorena

Završen je javni uvid za Urbanistički projekat stanice metroa "Skadarlija" i pijace "Bajloni". Kod pijace "Bajloni" biće jedna od stanica, a pijaca će dobiti novi, moderan izgled. Pijaca će ostati otvorenog tipa. Ispod nje će biti stanica i garaža na tri nivoa, sa više od 300 parking mesta.

Direktor Beogradskog metroa i voza Andreja Mladenović rekao je u Beogradskoj hronici da će pijaca u periodu izgradnje stanice morati da bude zatvorena, ali ne pre kraja sledeće godine.

"Mi ćemo stanicu i garažu sigurno raditi u otvorenom iskopu. Šta to znači? To znači da će to biti jedna velika rupa koja će morati da se gradi više meseci i u tom periodu će pijaca morati da bude zatvorena, odnosno dislocirana na neko obližnje mesto", ističe Mladenović.

Turistička zona u Skadarliji biće proširena, pa će taj deo grada izgledati potpuno drugačije.

Neke saobraćajnice će biti delimično zatvorene

Prilikom planiranja, napominje Mladenović, gledalo se da se maksimalno izbegne zatvaranje saobraćajnica.

"Što se tiče same prve linije metroa, imaćemo minimalno zaustavljanje saobraćaja. Ono što je sigurno, to je Trgovačka ulica i stanica u Trgovačkoj. To je jedna od prvih stanica koja će se sigurno graditi", navodi Mladenović.

Mašine koje kopaju, krtice, objasnio je Mladenović, biće položene na dva mesta - Bele vode i Pančevački most.

"One će krenuti jedna ka drugoj i negde kod Sajma bi trebalo da se susretnu pri kraju 2027. godine", kaže Mladenović.

Prema njegovim rečima, saobraćajnice će delimično biti uzurpirane na stanicama kod Sajma, Banovog brda, Ade Ciganlije, Mostarske petlje. Nikakvog zaustavljanja saobraćaja neće biti, dodao je, kod Savskog trga, Trga Republike, Bajlonijove pijace.

U planu je da narednih meseci, kažu u Gradu, bude potpisan ugovor za izgradnju Depoa, za pristupne saobraćajnice i da budu naručene krtice. Sa potpisivanjem ugovora za izgradnju Depoa se kasni, pošto je rok bio februar 2022. godine, ali Mladenović ističe da sama izgradnja Depoa ne pomera nijedan datum, pošto je Depo izdvojen iz prve linije.

"Mi ćemo u toku avgusta meseca potpisati ugovor sa Pauer Čajnom za izgradnju i projektovanje, znači konstruktivni deo samog depoa", navodi Mladenović.

Kad počinje kopanje

Trebalo bi da kopanje počne krajem 2024. ili početkom 2025. godine. Prema planu, do kraja godine biće rešeni imovinsko-pravni odnosi i uklanjeni svi objekti koji se nalaze na mestima gde će se graditi stanice metroa, a biće ih 21. Na jednoj od narednih sednica Skupštine grada biće usvojena i plan za drugu trasu linije metroa, od Bežanijske kose do Mirijeva.

