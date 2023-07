RUŠI SE ČUVENA BEOGRADSKA PIJACA DO TEMELJA: Na ovom mestu uskoro niče zdanje na 2 nivoa, evo kako će sada izgledati! SPEJS - ŠATL

Svi objekti pijace Skadarlija, poznatije kao Bajloni, biće porušeni i na njihovom mestu postavljeni novi, u njenom južnom delu gradiće se podzemna garaža, a ispred pijace biće metro stanica.

Ovo su novine u prostoru između Drinčićeve, Đorđa Jovanovića, Cara Dušana i Skadarske ulice i dela Ulice Cara Dušana između Skadarske i Cetinjske, kao i Skadarske između ulica Cara Dušana i Đorđa Jovanovića predviđene Urbanističkim projektom za izgradnju metro stanice "Skadarlija" i pijace Bajloni.

Projektant metro stanice je francuska kompanija "Ežis rejl", a idejno rešenje pijace potpisuje firma "Portart" iz Beograda.

Urbanistički projekat (UP), osnov za izradu tehničke dokumentacije, koji je naručio JKP "Beogradski metro i voz", biće na javnoj prezentaciji od danas, 24. jula do 1. avgusta radnim radima od 9 do 15 časova u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta 43–45.

Kako će izgledati metro stanica?

Metro stanica "Skadarlija" koja će biti na prvoj liniji metroa (Železnik–Mirijevo) planirana je kao plitka stanica sa mezaninom, nezavisna celina, između ulica Cara Dušana, Skadarske i Đorđa Jovanovića.

Ona će imati prizemlje i tri podzemna nivoa u okviru kojih će biti hol, operativne, tehničke i prostorije za zaposlene. Njena ukupna površina biće 8.262 kvadratna metra, a stanica je dimenzionisana tako da omogući prevoz do 3.260 ljudi na sat u vršnom času u oba smera, navedeno je u UP-u koji je izradio Urbanistički zavod Beograda.

Predviđena su dva ulaza u stanicu od kojih je jedan direktno iznad staničnog objekta na strani pijace i u blizini postojećeg stajališta gradskog prevoza, a drugi u zoni raskrsnice Cetinjske ulice i Ulice cara Dušana.

- Pristupi staničnoj zgradi planirani su sa zapadne strane, dok su stepenice za hitne slučajeve, kao i tehnički otvori i rešetke planirani u istočnom delu metro stanice. Direktan pristup stanici korisnicima metroa planiran je iz Ulice cara Dušana i to sa obe strane, sa istočne strane neposredno, a sa zapadne strane ulice preko podzemne pešačke veze koju je potrebno dimenzionisati u skladu sa obimom planiranog pešačkog toka - navedeno je u UP-u za graditeljske intervencije tog dela Starog grada.

Parking za bicikle biće obezbeđen u zoni metro stanice, odnosno u okviru saobraćajnica Cara Dušana i Skadarske, a liftovi su projektovani sa dovoljnim dimenzijama za smeštaj tih dvotočkaša.

Parkiranje vozila korisnika metro sistema i pijace Bajloni planirano je u novoj podzemnoj garaži sa tri nivoa i 305 parking-mesta.

Ulaz-izlaz iz garaže biće iz Ulice Đorđa Jovanovića natkrivenim dvotračnim rampama širine po šest metara. Biće obezbeđena i mesta za električna vozila sa punjačima.

- Izgradnjom javne garaže na tri nivoa stvaraju se mogućnosti za ukidanje parkiranja na otvorenom duž ulice Skadarske i Đorđa Jovanovića. Ambijent tih ulica trebalo bi da postane produžetak turističke zone "Skadarlije" i sa druge strane prostora Bitef teatra - navedeno je u UP-u.

Kako će izgledati nova pijaca?

Prostor pijace tretiran je dvojako: kao zelena pijaca i kao javni gradski prostor - trg, orijentisan prema Bitef teatru, odnosno evangelističkoj crkvi. Trg je namenjen različitim manifestacijama, posebnim prodajnim izložbama, gradskim svečanostima...

Pijačni prostor je definisan na dva nivoa - gornji otvoreni prostor pijace na trgu i suterenski prostor pijačne hale.

Pijačni plato je denivelisan i formira se gornji plato sa pristupom iz zone oko Bitef teatra i donji trg – pristup iz pravca Skadarske ulice. Središnji prostor pijace je natkriven, funkcionalno organizovan na način da zadovoljava higijenske uslove modernog pijačnog prostora, navedeno je u UP-u.

U okviru parcele pijace biće prošireni trotoari sa drvoredima duž Skadarske i Đorđa Jovanovića, dok će po obodu pijace prema Ulici cara Dušana biti lokali koji će moći da rade i posle zatvaranja središnjeg pijačnog platoa.

Polazna osnova za izradu takvog idejnog rešenja za izgradnju pijace Skadarlija bilo je konkursno rešenje arhitekata Zorana Dmitrovića i Zorice Savičić iz 2009. godine u saradnji sa firmom „Portart”.

