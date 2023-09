4 DOGAĐAJA DANAS ZATVARAJU BEOGRADSKE ULICE: Ovo je detaljan spisak linija gradskog prevoza koje menjaju trasu

U Beogradu se danas održava nekoliko manifestacija, i zbog toga se više ulica u prestonici zatvara, a javni gradski prevoz menja svoju uobičajnu trasu.

Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije

Svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije biće održana danas u 11 časova, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije.

Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Trg Nikole Pašića, Dragoslava Jovanovića, Takovska od Svetogorske do Bulevara kralja Aleksandra.

Zatim će biti zatvoreno od Bulevara kralja Aleksandra od Beogradske do Kneza Miloša, Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Resavska od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra i Vlajkovićeva od Trga Nikole Pašića do Majke Jevrosime.

Opera na otvorenom

Iz Sekreterijata za saobraćaj su najavili da će više ulica biti zatvoreno tokom organizacije "Opera na otvorenom".

Danas će biti zatvorena Hercegovačka ulica od Karađorđeve do Železničke u 13:00 časova do nedelje u 01:00 sat posle ponoći. Takođe će biti zatvorena Ulica Zemunski put od Sajmišta do Bulevara Vudroa Vilsona od 19 do 23 časa.

Prajd šetnja

Ovogodišnja Prajd šetnja najavljena je za danas od 17 časova, a okupljanje je planirano za 16 časova u parku Manjež.

Ruta šetnja je planirana na sledeći način:

Nemanjina (ulaz u Park Manjež kod raskrsnice Nemanjine i Resavske) – Kneza Miloša – Kralja Milana – Trg Nikole Pašića – Narodna skupština – Kneza Miloša – Nemanjina – Park Manjež.

"Trka 10k Belgrade"

Danas se održava trka "10k Belgrade", koja počinje u 18:00 časova. Trka če trajati od 15 do 21 čas.

Trka se održava na sledećim lokacima:

Bulevar Nikole Tesle, Karađorđeva, Trešnjinog cveta, Ušće iLogor Sajmište.

Vozila javnog prevoza kretaće se za vreme održavanja manifestacije izmenjenom trasom i to:

vozila sa linije 15 , umesto Bulevarom Nikole Tesle, u oba smera, kretaće se od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra i dalje redovnom trasom;

, umesto Bulevarom Nikole Tesle, u oba smera, kretaće se od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra i dalje redovnom trasom; vozila sa linija 84, 704, 706 i 707 , umesto Bulevarom Nikole Tesle, u oba smera, saobraćaće od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Aleksandra Dubčeka i dalje u skladu sa privremenim režimom u funkciji radova u Glavnoj ulici u Zemunu;

, umesto Bulevarom Nikole Tesle, u oba smera, saobraćaće od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom Aleksandra Dubčeka i dalje u skladu sa privremenim režimom u funkciji radova u Glavnoj ulici u Zemunu; vozila sa linija 27E i 35 , umesto Bulevarom Nikole Tesle i Ulicom ušće, u oba smera, kretaće se od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Milentija Popovića, Vladimira Popovića do terminusa "Novi Beograd /Blok 20/";

, umesto Bulevarom Nikole Tesle i Ulicom ušće, u oba smera, kretaće se od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Milentija Popovića, Vladimira Popovića do terminusa "Novi Beograd /Blok 20/"; vozila sa linije 60L će u smeru ka okretnici "Novi Beograd (Toplana)" saobraćati sledećom trasom: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – interna saobraćajnica – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom, a u povratku vozila sa ove linije koristiće redovnu trasu linije 60.

U pitanju je okvirni plan koji će se realizovati u skladu sa procenama bezbednosti i nalozima MUP-a.

Tramvajske linije

Tramvajska linija 2 će saobraćati na redovnoj trasi do 15 časova. Od 15 časova saobraćaće na relaciji Pristanište – Trg Slavija (preko Dorćola);

će saobraćati na redovnoj trasi do 15 časova. Od 15 časova saobraćaće na relaciji Pristanište – Trg Slavija (preko Dorćola); Tramvajska linija 7 će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 (preko Trga Slavija) do 15 časova. Od 15 časova linija će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 preko Dorćola do 19 časova, kada će zbog održavanja manifestacije „Opera na vodi” linija saobraćati na trasi Ustanička – Trg Slavija. Od 19 časova uspostavlja se autobuska linija 7A (Blok 21 – Jurija Gagarina – Blok 21). Linija će saobraćati na trasi: Blok 21 – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Blok 21;

će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 (preko Trga Slavija) do 15 časova. Od 15 časova linija će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 preko Dorćola do 19 časova, kada će zbog održavanja manifestacije „Opera na vodi” linija saobraćati na trasi Ustanička – Trg Slavija. Od 19 časova uspostavlja se autobuska linija 7A (Blok 21 – Jurija Gagarina – Blok 21). Linija će saobraćati na trasi: Blok 21 – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Blok 21; Tramvajska linija 9 će saobraćati na redovnoj trasi do 15 časova. Od 15 časova linija će saobraćati na trasi Banjica – Blok 45 preko Dorćola do 19 časova, kada će zbog održavanja manifestacije „Opera na vodi” saobraćati na trasi Omladinski stadion – Banjica;

će saobraćati na redovnoj trasi do 15 časova. Od 15 časova linija će saobraćati na trasi Banjica – Blok 45 preko Dorćola do 19 časova, kada će zbog održavanja manifestacije „Opera na vodi” saobraćati na trasi Omladinski stadion – Banjica; Tramvajska linija 11L će saobraćati na trasi Kalemegdan (Donji grad) – Blok 45 (preko Starog savskog mosta) do 19 časova. Od 19 časova linija se privremeno ukida;

Tramvajska linija 12L će saobraćati na trasi Omladinski stadion – Banovo brdo (preko Trga Slavija i Starog savskog mosta) do 15 časova. Od 15 časova linija će saobraćati na trasi Tašmajdan – Banovo brdo preko Dorćola do 19 časova. Od 19 časova linija se privremeno ukida;

Trolejbusi

Trolejbuska linija 29 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija od 15 do 20 časova;

Trolejbuske linije 40 i 41 će biti privremeno ukinute i umesto njih će saobraćati autobuska linija 41A na relaciji Balkanska – Banjica 2 na trasi: Mostarska petlja – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovnom trasom trolejbuskih linija do Banjice 2, od 8 do 20 časova. U periodu od prvih polazaka do 8 časova i od 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi trolejbuske linije br. 41;

Autobuske linije

Autobuska linija 23 će saobraćati na trasi Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno u periodu 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na trasi Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno u periodu 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na trasi Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 24 će saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Njegoševa i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Njegoševa i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 26 će saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra – Golsvordijeva (Sinđelićeva, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu) i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra – Golsvordijeva (Sinđelićeva, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu) i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 27 će saobraćati na trasi Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 31 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija od 15 do 20 časova;

će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija od 15 do 20 časova; Linija br. 36 : vozila će saobraćati ka Savskom trgu trasom: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Dragana Mancea – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Dr Milutina Ivkovića – Autokomanda – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Autokomanda – Bulevar Franša D’Eperea – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, od 15 do 20 časova;

: vozila će saobraćati ka Savskom trgu trasom: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Dragana Mancea – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Dr Milutina Ivkovića – Autokomanda – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Autokomanda – Bulevar Franša D’Eperea – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, od 15 do 20 časova; Autobuska linija 37 će saobraćati na trasi Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja –Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja –Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 44 će saobraćati na trasi Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuske linije 52, 53, 56 i 56L će saobraćati na relaciji Mostarska petlja – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno prema Sajmu, od 15 do 20 časova;

će saobraćati na relaciji Mostarska petlja – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno prema Sajmu, od 15 do 20 časova; Autobuska linija 58 će saobraćati na trasi Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka –Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put), Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka –Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put), Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 74 će saobraćati u oba smera na trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati u oba smera na trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 78 će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Banjice do Trga oslobođenja i dalje sledećom trasom: Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske ulice i dalje ulicama Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom;

će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Banjice do Trga oslobođenja i dalje sledećom trasom: Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske ulice i dalje ulicama Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom; Autobuska linija 83 će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Crvenog krsta do Trga Slavija i dalje sledećom trasom: Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske učice i dalje ulicama Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom;

će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Crvenog krsta do Trga Slavija i dalje sledećom trasom: Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske učice i dalje ulicama Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom; Elektrobus linija EKO 1 će saobraćati na trasi od Vukovog spomenika: Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi od Vukovog spomenika: Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Elektrobus linija EKO 2 se privremeno ukida od 15 časova;

se privremeno ukida od 15 časova; Minibus linija E1 će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Ustaničke do Trga Slavija i dalje trasom: Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Ustaničkoj) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske ulice i dalje trasom: Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom;

će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Ustaničke do Trga Slavija i dalje trasom: Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Ustaničkoj) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske ulice i dalje trasom: Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom; Minibus linija E2 će saobraćati skraćeno do terminusa „Beograd na vodi” sledećom trasom: Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona – terminus „Beograd na vodi”, od 8 do 20 časova;

će saobraćati skraćeno do terminusa „Beograd na vodi” sledećom trasom: Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona – terminus „Beograd na vodi”, od 8 do 20 časova; Minibus linija E9 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija prema Kumodražu od 15 do 20 časova;

će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija prema Kumodražu od 15 do 20 časova; Minibus linija A1 će saobraćati skraćeno do terminusa „Beograd na vodi” trasom: Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – terminus „Beograd na vodi”, od 15 do 19 časova.

