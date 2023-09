RESPEKT! DETE JOJ U KNEZU SLOMILO RUKU, CEO GRAD BLOKIRAN, KAKO DO TIRŠOVE: A onda je ovaj policajac uzeo stvar u svoje ruke VIDEO

Dok su kordoni policije prekjuče održavali bezbednost na ulicama Beograda, jedna devojčica sa slomljenom rukom nalazila se sa mamom u taksiju u dugačkoj koloni vozila.

Policija je ponovo pokazala šta su prioriteti i svojom intervencijom iznenadili su devojčicinu majku Anu, a ona nije htela da sakrije veliku zahvalnost na brzoj reakciji srpske policije.

Ana, majka devetogodišnje devojčice, kaže da se sve odigralo u subotu oko 14.30 časova kada se njena ćerka udarila o stub u Knez Mihailovoj ulici.

- Juče oko po 14.30 časova ćerka je povredila ruku kada je udarila laktom o stub u Knez Mihailovoj ulici dok je sa drugaricom šetala posle nekog rođendana. Pošto je sve bilo blokirano, kod hotela "Balkan" sam prišla kolima hitne pomoći Žandarmerije, ali svakako doktorka je pogledala i rekla da misli da je prelom. Podvezala joj je rukicu da drži pod pravim uglom - priča Ana.

Onda su ih, kako kaže Ana, uputili da je jedina opcija da se kroz park ispod hotela "Moskva" spuste dole u Ulicu Kraljice Natalije kod Narodnog fronta gde bi mogli da zaustave neko taksi vozilo.

- Ja sam pozvala taksi koji je brzo stigao, ali odatle su sve prosleđivali dole desno u Gepratovu i iz nje opet dole desno na ugao Sarajevske, Balkanske i Ulice Gavrila Principa gde je bila kolona vozila. Taksista je video da policija sve šalje u Ulicu Gavrila Principa ka Karađorđevoj. Mi smo tako 7-8 minuta sedeli u taksiju u toj koloni, a onda sam ja izašla i otišla do policajca koji je bio dole na dnu i pitala kakva je opcija da se taksijem stigne do Tiršove jer dete ima slomljenu ruku - prepričava Ana.

Nakon što se odlučila da priđe policajcu, očekivala je, kako kaže, da će da je navede na neke druge ulice kojima može da stigne do Dečje bolnice u Tiršovoj, ali potez policije je jako iznenadio.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

- Policajac je rekao da sačekamo sekund i preko veze je saopštio da ima u taksiju dete sa slomljenom rukom, na šta je odmah dobio odgovor da sedne na motor i da isprati taksi do Tiršove. Tu smo se okrenuli nazad Gepratovom u Ulicu Kneza Miloša. Sve one metalne barikade su sklanjali da prođemo i on nas je u Resavskoj ulici, pred skretanje u Pasterovu, pitao da li možemo dalje sami - priča Ana.

Kako kaže, nije zapamtila prezime policajca koji se pobrinuo da brzo stignu do Dečje bolnice, ali svakako želi da se zahvali na rekciji kojom je ostala zatečena, kako ona, tako i njena baka.

- Moja baka se rasplakala kad sam joj pričala, baš je ganulo, ali eto meni je bilo simpatično što su nam na takav način izašli u susret. Hvala im - poručila je Ana.

Kurir.rs/Telegraf